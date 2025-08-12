Kje bodo snemali tretji del Gajinega sveta?

Padla je prva klapa nadaljevanja mladinske uspešnice Gajin svet

Prizor iz drugega dela Gajinega sveta

© Felina Films

Minuli konec tedna je padla prva klapa nadaljevanja mladinske uspešnice Gajin svet v režiji Petra Bratuše. Drugo nadaljevanje romantične komedije bodo v 27 dnevih posneli v Ljubljani, na Dolenjskem in Gorenjskem, piše na spletni strani SFC. Prva dva filma sta se uvrstila med deset najbolj gledanih slovenskih filmov po letu 1991.

Scenarij za film sta napisala režiser in Špela Levičnik, režiser pa je ob prvi klapi povedal, da je enako, kot je odrasla Gaja, dozorela tudi zgodba filma Gajin svet 3.

"Osrednje sporočilo filma se dotika konfliktov - tako manjših kot, žal, večjih - in njihovega reševanja. S pogumom, zaupanjem in predanostjo. Upam, da bo sporočilo prišlo do gledalcev: da nihče ni tako slab, da v njem ne bi bilo tudi nekaj dobrega," je dodal Bratuša.

Film odpira teme, kot so medvrstniško nasilje, razumevanje družinskih odnosov po ločitvi, moč prijateljstva ter pomen miru in sočutja v času konfliktov. Zgodba spremlja 16-letno Gajo, ki vstopa v novo življenjsko obdobje - začetek srednje šole, prve ljubezni in prva razočaranja. Njen vsakdan pa se popolnoma spremeni, ko pred njenimi očmi ugrabijo mamo, zdravnico na misiji, ki se z organizacijo Zdravniki brez meja nahaja na vojnem območju.

V vlogi Gaje bo ponovno nastopila Uma Štader, v ostalih vlogah pa bodo med drugim zaigrali Sebastian Cavazza, Jurij Zrnec, Ajda Smrekar, Iva Krajnc Bagola, Lotos Vincenc Šparovec, Goran Navojec, Uroš Smolej, Rade Radolović in Jernej Kogovšek.

Glasbo za film bo ustvaril mednarodno priznani skladatelj Anže Rozman. Pri filmu sodelujejo še direktor fotografije Dominik Istenič, montažer Jan Lovše, scenograf Miha Ferkov in kostumografinja Monika Lorber, navaja spletna stran Slovenskega filmskega centra (SFC).

Peter Bratuša,

režiser

Tretji del nastaja v produkciji Felina Films s finančno podporo SFC in v sodelovanju z Viba Filmom. Premiera je predvidena konec avgusta prihodnje leto.

Film Gajin svet bo po več kot desetletjih postal prvi slovenski film, ki bo dobil tretji del, kar je doslej uspelo le legendarnemu Kekcu. Prva dva dela trilogije iz leta 2018 in 2022 sta osvojila srca mladih gledalcev in njihovih družin ter se uvrstila med deset najbolj gledanih slovenskih filmov po letu 1991. Skupno sta v kinematografe privabila več kot 160.000 gledalcev in prejela več nagrad, med drugim tudi nagrado za najboljši mladinski film na Sarajevskem filmskem festivalu. Prvi film je bil tudi najbolj gledan televizijski film leta 2020 v Sloveniji.

