Tina Gaber / »Pravijo, da sem podobna konjičkom, malo pa sem tudi osliček«

IZJAVE TEDNA

»Pravijo, da sem podobna konjičkom, kot da bi me s tem lahko užalili. Jaz pa le prikimam – in dodam, da sem malo tudi osliček. Ker vztrajam tudi takrat, ko je najtežje, in ostajam ljubeča celo do tistih, ki mahajo z bičem.«



— Tina Gaber, partnerka predsednika vlade, na Instagramu ob posnetku, na katerem je v objem stisnila oslička

Izsek iz videoposnetka, ki ga je na Instagramu objavila Tina Gaber

© Instagram (zajem zaslona)

