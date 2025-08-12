Iskanje brez piškotkov ni možno

 |  Politika

Tina Gaber / »Pravijo, da sem podobna konjičkom, malo pa sem tudi osliček«

IZJAVE TEDNA

»Pravijo, da sem podobna konjičkom, kot da bi me s tem lahko užalili. Jaz pa le prikimam – in dodam, da sem malo tudi osliček. Ker vztrajam tudi takrat, ko je najtežje, in ostajam ljubeča celo do tistih, ki mahajo z bičem.«

— Tina Gaber, partnerka predsednika vlade, na Instagramu ob posnetku, na katerem je v objem stisnila oslička

Izsek iz videoposnetka, ki ga je na Instagramu objavila Tina Gaber

Izsek iz videoposnetka, ki ga je na Instagramu objavila Tina Gaber
© Instagram (zajem zaslona)

VEČ IZJAV TEDNA NA TEJ SPLETNI POVEZAVI >>

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov