12. 8. 2025 | Politika
Tina Gaber / »Pravijo, da sem podobna konjičkom, malo pa sem tudi osliček«
IZJAVE TEDNA
»Pravijo, da sem podobna konjičkom, kot da bi me s tem lahko užalili. Jaz pa le prikimam – in dodam, da sem malo tudi osliček. Ker vztrajam tudi takrat, ko je najtežje, in ostajam ljubeča celo do tistih, ki mahajo z bičem.«
— Tina Gaber, partnerka predsednika vlade, na Instagramu ob posnetku, na katerem je v objem stisnila oslička
Izsek iz videoposnetka, ki ga je na Instagramu objavila Tina Gaber
© Instagram (zajem zaslona)
