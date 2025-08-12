»Nisem Putinova lutka«

Zakaj se Orban ni pridružil skupni izjavi voditeljev držav EU o Ukrajini pred sestankom predsednikov ZDA in Rusije

Viktor Orban in Vladimir Putin

© www.kremlin.ru

Madžarski premier Viktor Orban je v pojasnilu, zakaj se ni pridružil današnji skupni izjavi voditeljev držav EU o Ukrajini pred sestankom predsednikov ZDA in Rusije, dejal, da noče postavljati pogojev za srečanje, na katero ni bil povabljen. Ob tem je EU pozval, naj skliče lasten vrh z Moskvo, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Voditelji držav EU so danes pred za petek napovedanim srečanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom na Aljaski podali skupno izjavo, v kateri so poudarili, da mora Ukrajina imeti svobodo, da sama odloča o svoji usodi.

Pri tem so izpostavili, da lahko resnična mirovna pogajanja stečejo šele po prekinitvi ognja ali zmanjšanju sovražnosti, mednarodne meje pa da se ne smejo spreminjati s silo.

Orban za razliko od ostalih voditeljev članic izjave ni podpisal. Kot je kasneje pojasnil na omrežju Facebook, se je za to odločil, ker izjava "poskuša postaviti pogoje za srečanje, na katerega voditelji EU sploh niso bili povabljeni".

"Že dovolj žalostno je, da je EU potisnjena na stranski tir. Edino, kar bi bilo še hujše, bi bilo, če bi mi s klopi kričali navodila," je dejal in tako po lastnih besedah vnaprej odgovoril na očitke, da je "Putinova lutka".

Po njegovih besedah bi bila edina smiselna poteza za EU, da po vzoru ZDA skliče lastno srečanje z Rusijo.

Orban, ki je eden redkih evropskih voditeljev, ki ohranja stike z Moskvo, se že ves čas vojne v Ukrajini zavzema za pogajanja, obenem pa zavrača vojaško pomoč Kijevu.