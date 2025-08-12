Zelenski / »Vidimo, da se ruska vojska ne pripravlja na konec vojne«

Rusija po prepričanju Zelenskega pripravlja nove ofenzive v Ukrajini

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes opozoril, da se Rusija pripravlja na nove ofenzive v Ukrajini. "Vidimo, da se ruska vojska ne pripravlja na konec vojne. Nasprotno, ukvarja se s premiki, ki kažejo na priprave na nove operacije," je zapisal na družbenem omrežju X.

Pred napovedanim petkovim srečanjem predsednikov ZDA in Rusije, Donalda Trumpa in Vladimirja Putina, se je Zelenski evropskim voditeljem zahvalil za jasno podporo neodvisnosti in ozemeljske celovitosti Ukrajine. Znova je poudaril, da je treba o vprašanjih, povezanih z varnostjo Ukrajine in Evrope, "razpravljati skupaj".

"Vidimo, da se ruska vojska ne pripravlja na konec vojne. Nasprotno, ukvarja se s premiki, ki kažejo na priprave na nove operacije."



Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

Ukrajinska vojska je danes sporočila, da so ruske sile ta teden napredovale in prebile obrambno črto v ozkem, a pomembnem sektorju na vzhodu Ukrajine v bližini mesta Pokrovsk. Ob tem so poudarili, da preboj ruskih vojakov še ne pomeni ruskega nadzora nad ozemljem.

Pred petkovim vrhom na Aljaski se bodo v sredo s Trumpom in Zelenskim pogovarjali evropski voditelji. Zelenski je v ponedeljek posvaril pred morebitnim popuščanjem Putinovim zahtevam glede ozemeljskih koncesij Ukrajine, medtem pa Trump zatrjuje, da bo nekaj izmenjav ozemlja potrebnih za končanje vojne.