Prvi pogoj za koristno uporabo umetne inteligence

IZJAVA DNEVA

"Ni je tehnologije na svetu, ki bi bila povsem in absolutno dobra. Pri vseh je treba biti pazljiv. Je pa pomembno, da teh omejitev in skritih nevarnosti ne spregledamo. To je prvi pogoj za koristno uporabo – in umetna inteligenca ni pri tem nobena izjema."

(Jure Stojan, partner ter direktor raziskav in razvoja, Inštitut za strateške rešitve, v kolumni za časnik Delo; o tem, ali so strahovi umetni ali inteligentni)

