»Skrajni čas je« / Madonna prosila papeža, naj nemudoma odpotuje v Gazo

Ameriška pevka je poudarila, da je papež edini, ki mu ne morejo zavrniti vstopa na območje

Pop ikona Madonna se je obrnila na papeža Leona XIV. in nanj naslovila prošnjo, naj nemudoma odpotuje na območje okupirane Gaze. Kot je ameriška pevka objavila na enem od družbenih omrežij, je papež edini, ki mu ne morejo zavrniti vstopa na območje. Uradno potovanje papeža na območje Gaze zaenkrat sicer ni načrtovano.

"Na stežaj moramo odpreti humanitarna vrata, da rešimo te nedolžne otroke. Skrajni čas je," je objavila Madonna in dodala, da kot mati ne more prenašati pogleda na trpljenje otrok.

Ob nedavnem 25. rojstnem dnevu svojega sina Rocca Ritchieja je pevka po poročanju nemške tiskovne agencije dpa tudi napovedala, da bo z denarnimi donacijami podprla dve humanitarni organizaciji.

Na območju Gaze so številni otroci in mladostniki izpostavljeni vojnim spopadom, humanitarne razmere so katastrofalne, številni prebivalci Gaze tudi stradajo. Po podatkih lokalnih oblasti je zaradi podhranjenosti na območju Gaze od začetka izraelske vojaške ofenzive umrlo več kot 220 ljudi.

Vojaška operacija izraelske vojske na območju Gaze je doslej zahtevala najmanj 61.599 smrtnih žrtev, 154.088 ljudi je bilo ranjenih. Hamasov napad na Izrael 7. oktobra 2023 je zahteval več kot 1100 smrtnih žrtev, več kot 200 ljudi so pripadniki Hamasa zajeli kot talce.