»Novinarji nikoli ne smejo biti tarča napadov«

Francija je pozvala Izrael, naj zagotovi varen in neoviran dostop mednarodnih medijev v Gazo

Francosko zunanje ministrstvo je danes obsodilo napad izraelske vojske na šotor v mestu Gaza, v katerem je umrlo pet novinarjev katarske televizije Al Jazeera. Ob tem je izraelske oblasti pozvalo, naj zagotovijo varen in neoviran dostop mednarodnih medijev v Gazo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Novinarji nikoli ne smejo biti tarča napadov," je povedal tiskovni predstavnik francoskega zunanjega ministrstva in opozoril, da novinarje ščiti mednarodno humanitarno pravo. Dodal je še, da bi morali mednarodni novinarji "imeti možnost delovati svobodno in neodvisno, da lahko dokumentirajo realnost konflikta".

Izjave Pariza sledijo nedeljskemu izraelskemu napadu na šotor v mestu Gaza, v katerem so bili ubiti trije snemalci in dva poročevalca katarske Al Jazeere, vključno z novinarjem Anasom al Šarifom. Poleg tega je bil v napadu ubit še en neodvisni novinar. Več držav je napad na novinarje ostro obsodilo.

Anas al Šarif je javnosti poznan kot eden redkih novinarjev, ki je poročal s severa opustošene enklave. Izraelska vojska pa ga je opredelila kot "terorista", ki da se je "izdajal za novinarja".

Od začetka konflikta v Gazi mednarodnim novinarjem ni dovoljeno svobodno delovati na palestinskem ozemlju. Vstop je dovoljen le nekaj izbranim medijskim hišam, njihovo poročanje pa je podvrženo cenzuri, navaja AFP.

Po podatkih nevladne organizacije Novinarji brez meja (RSF) je bilo od 7. oktobra 2023 v Gazi ubitih okoli 200 novinarjev in medijskih delavcev.