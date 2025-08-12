»Ustavite dobavo orožja Izraelu!«

Svet Evrope pozval članice k ustavitvi dobave orožja Izraelu

Svet Evrope je svoje članice danes pozval, naj ustavijo dobavo orožja Izraelu, če bi se ga lahko uporabilo za kršitev človekovih pravic. Države članice morajo storiti vse, kar je v njihovi moči, da preprečijo in obravnavajo kršitve mednarodnih človekovih pravic v konfliktu, je še sporočil.

Glede ustavitve dobave orožja Izraelu je komisar za človekove pravice pri Svetu Evrope Michael O'Flaherty izpostavil uporabo obstoječih pravnih standardov, da se zagotovi, da se prenos orožja ne odobri, če obstaja tveganje, da bi se lahko uporabilo za kršenje človekovih pravic, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

"Bistveno je, da se s podporo prizadevanjem za zagotovitev neoviranega dostopa do humanitarne pomoči in z zahtevo po takojšnji izpustitvi talcev okrepijo prizadevanja za pomoč tistim, ki jih je konflikt prizadel," je še dodal.

Poziv Sveta Evrope prihaja po tem, ko je Nemčija napovedala, da bo deloma prepovedala izvoz vojaške opreme v Izrael. Za to se je odločila, ko je izraelski varnosti kabinet odobril predlog premierja Benjamina Netanjahuja za vojaško zasedbo mesta Gaza.

Izraelski načrt za Gazo je obsodilo več svetovnih voditeljev.