»Vsi politiki točno vedo, kaj se tukaj dogaja«

KOMENTAR DNEVA

"Moji lastni sodelavci poročajo o omotici, izgubi zavesti in vsakič, ko se vrnem v Gazo, so bolj shirani. In tudi mi, ki prihajamo v Gazo za omejen čas, navadno za en mesec, lahko prinesemo s seboj samo dva kilograma in pol hrane, tako je pravilo, ki ga Izrael postavlja."

"V Izraelu in na okupiranem palestinskem ozemlju se soočamo s tako imenovano sovražno državo, torej državo, ki nas ne želi imeti tukaj in ki dela tako rekoč vse, kar lahko, da nas tu ne bi bilo."

"Naj bo kristalno jasno, da vsi politiki točno vedo, kaj se dogaja tukaj, in to je genocid, pa vendar se ne zgodi nič."

(Humanitarec Nick Vovk je v Gazi že na svoji drugi misiji. Po 22 mesecih pravi, da je vsaj dan slabši, kot je bil prejšnji; spregovoril je za TV Slovenija)