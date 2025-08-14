Ni vse tako resno, kakor je videti

2025: Odiseja v Ljubljani

© Franco Juri

»Gostovanje Ilize Shlesinger na našem odru temelji izključno na njenem delu komičarke, njenem talentu in dosežkih v svetu stand-up komedije ... Odiseja in soorganizator Panč ne podpirata nobene oblike nasilja, diskriminacije ali sovraštva in se politično ne opredeljujeta.«

— Pojasnilo organizatorjev in gostiteljev glede nastopa komičarke s skrajno zavržnimi stališči do dogajanja v Gazi (vir: spletna Mladina, 8. 8. 2025)

»To je izjemno pogumna akcija, ker kot prva država nastavljamo ogledalo vsem našim kolegom v Evropski uniji. Mi smo v Evropski uniji ves čas zagovarjali zaostrovanje sankcij zoper izraelsko vlado.«

— Tanja Fajon izkazuje velik politični pogum in slab spomin. (Odmevi TVS, 6. 8. 2025)

»Ob grozotah Gaze molk postane sokrivda.«

— Glasbenik Brian Eno (MMC TVS, 11.8.2025)

»Veliki narodi so se vedno obnašali kot gangsterji, mali narodi pa kot prostitutke.«

— Kultni režiser Stanley Kubrick

Slovenska diplomacija in sploh politika nenehno iščeta način, kako biti na pravi strani zgodovine, ne da bi se to poznalo. Skratka, iščeta diplomatsko formulo prave mere. A v diplomaciji in mednarodnih odnosih je že tako, da je prava mera vselej preveč ali premalo. Sploh se je slovenska politika navzela siceršnjega nacionalnega pojava streljanja napačnih tarč. Tudi v primeru aktualnih vojn, vojnih zločinov in genocidnih ravnanj v Ukrajini in v Gazi. Slaba tolažba je, da v tem ni osamljena. Združeni Evropejci so takoj po začetku vojne v Ukrajini usmerili svoje strelice v ruske športnike, umetnike, znanstvenike, slehernike, pa celo pasemske mačke (sic!). A po treh letih in pol vojni še vedno ni videti konca; mesta in vasi še vedno gorijo, dekleta izgubljajo fante, žene može, otroci očete, civilisti domove in življenja, na pokopališčih zmanjkuje prostora ... Edina opazna sprememba za zdaj je, da Trumpova Amerika po kratki prekinitvi spet oborožuje Ukrajino, račune za stroške pa po novem izstavljala Evropi.

Zakup člankov Celoten članek je na voljo le naročnikom. Če želite zakupiti članek, je cena 4,5 EUR. S tem nakupom si zagotovite tudi enotedenski dostop do vseh ostalih zaklenjenih vsebin. Kako do tedenskega zakupa? Članke lahko zakupite tudi s plačilnimi karticami ali prek storitve PayPal ali Google Pay Tedenski zakup ogleda člankov

Za ta nakup se je potrebno prijaviti . 4,5 € Za daljše časovne zakupe se splača postati naročnik Mladine. Mesečna naročnina, ki jo je mogoče kadarkoli prekiniti, znaša že od 16,20 EUR dalje: Naroči