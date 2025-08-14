Kako je nastal 1 odstotek?

George Monbiot je okoljski aktivist, Guardianov kolumnist, dvojni doktor univerz Essex in St. Andrews ter avtor knjižne uspešnice Nevidna doktrina – Tajna zgodovina neoliberalizma. Povezal se je s kolumnistom New York Timesa in filmskim režiserjem Petrom Hutchinsonom in skupaj sta na podlagi knjige naredila dokumentarec o neoliberalizmu.

George Monbiot nam pove zgodbo o neoliberalizmu.

Da, danes se zdi neoliberalizem tako iztrošena beseda, a kaj ko je pač vse – res. In kot lahko na eni strani pohvalimo TV Slovenija, da je ta dokumentarec uvrstila v svoj program, smo hkrati enako žalostni, da se je njegovo predvajanje zgodilo 11. avgusta, ko pač vsi malo manj gledamo televizijo.

Zakaj je Monbiotov prispevek k razumevanju, kaj se je zgodilo s svetom, tako pomemben? Ker nam pokaže, da se nam današnji zlom sveta, kot si ga želimo, ni zgodil po naključju in da se vse skupaj še vedno odvija. Neoliberalci so pač politična sila z agendo. Monbiot nam lepo pokaže odsotnost naključja v vzponu neoliberalizma: prikaže nam navezo 450 povezanih organizacij po vsem svetu, cilj te lobistične hobotnice pa je en sam: širiti politično doktrino, s katero dejansko volivci izvolijo vedno znova ljudi, ki sistem prilagajajo interesom enega odstotka, torej najbogatejših. Ta en odstotek ima danes, slabih 60 let kasneje, v lasti že več kot tretjino svetovnega premoženja. Si sploh lahko predstavljamo to moč?

Se sploh zavedamo, da ta silna moč deluje tudi pri nas in da deluje tudi proti vladam (na primer tudi sedanji slovenski) vsakič, ko te ne sledijo interesom najbogatejšega odstotka? Tudi zato je treba vedno znova govoriti o tem, da so različne zbornice, ki se predstavljajo kot civilna družba, del zelo jasne mednarodne naveze bogatih.

Monbiotova razlaga je seveda popreproščena – kar tudi mora biti danes, leta 2025, saj vse skupaj traja že tako dolgo, da se gledalke in gledalci sicer zlahka izgubimo v podrobnostih. Včasih je sicer popreproščenje škodljivo, saj brez razlag nekaterih ključnih navez vse skupaj v očeh gledalca kaj hitro deluje kot teorija zarote.

Kaj je torej neoliberalizem? Nadaljevanje kolonializma, le s skritimi nogicami. Neoliberalizem je kolonializem, kjer so lastniki dejansko skriti – v davčnih oazah, v prepletih lastništva, v skladih in investicijskih konglomeratih. Mi pa smo na drugi strani vsi individualizirani. Vsak od nas je sam, sam kriv, sam odgovoren, vse se nam zgodi zato, ker smo mi taki. Kdor je bogat in uspešen, ta pač trdo dela in je podjeten. Zveni znano? Saj to vam želimo reči. Vsak dan poslušamo to. In kaj je glavni problem? Pač davki in omejujoči predpisi, ki ovirajo podjetništvo. Zveni tudi to znano?

A Monbiot nam pove še nekaj. Ni res, da smo ljudje sebični in pohlepni. Ne, to je tisto, kar so nam vcepili v glavo neoliberalci. Monbiot ponudi alternativo.