Podjetje kljub prepovedi prek Slovenije prevaža vojaški tovor v Izrael

Ladja Zim New Zealand je že zapustila Luko Koper in bo v petek, 15. avgusta, prispela v izraelsko pristanišče Haifa

Hčerinska družba največjega izraelskega proizvajalca orožja je zgolj teden dni po tem, ko je slovenska vlada prepovedala tovrstne pošiljke, uporabila slovensko pristanišče za prevoz "vojaškega" tovora v Izrael, v sporočilu za javnost opozarja Gibanje za pravice Palestincev, ki povzema članek organizacije The Ditch (ontheditch.com). Gre za A-E Electronics, romunsko hčerinsko družbo Elbit Systems, ki je uporabila Luko Koper za prevoz tovora na sedež Elbit v Karmielu v Izraelu.

Družba A-E Electronics je to storila takoj po tem, ko je vlada premierja Roberta Goloba 31. julija letos objavila, da je prepovedala "izvoz in tranzit vojaškega orožja in opreme iz Republike Slovenije ali prek nje v Izrael".

Ločeno je srbsko orožarsko podjetje, ki posluje iz stanovanja v Beogradu, uporabilo isto ladjo za pošiljko skoraj 20 ton tovora, označenega kot "kontejnerji iz vlaken", v Haifo v Izraelu.

Preiskava organizacije The Ditch in britanske nevladne organizacije Shadow World Investigations kaže, da je bila ta prepoved že kršena. Ladja Zim New Zealand je namreč v četrtek, 7. avgusta, zapustila Luko Koper in bo v petek, 15. avgusta, prispela v izraelsko pristanišče Haifa.

Pošiljke pod krinko

A-E Electronics, hčerinska družba Elbit Systems v Romuniji, ki proizvaja elektronske podsklope za vojaške namene, je eno od pošiljk natovorila na ladjo. Dvotonska pošiljka, opisana kot "električni stroji", je v ladijskih dokumentih označena kot "vojaško" blago. Namenjena je v tovarno Elbit Systems v Karmielu v Izraelu.

Eden največjih izvoznikov orožja v Izrael iz Srbije je na isto ladjo natovoril drugo, 19,5 tone težko pošiljko, opisano kot "posode iz vlaken".

Podjetje s sedežem v Beogradu

Podjetje LSE Land Systems Engineering je bilo ustanovljeno leta 2017 in ima sedež v stanovanju v Beogradu. Poročilo, objavljeno prejšnji mesec, navaja, da je srbsko podjetje od oktobra 2023 v Izrael izvozilo vojaško opremo v vrednosti 7,1 milijona evra.

Blago bo dostavljeno v tovarno Elbit Systems Land v Yokneamu.

"Podjetje Elbit Systems Land ponuja izdelke in sisteme za kopenske sile, vključno z vojaškimi vozili, artilerijskimi in minometnimi sistemi, raketnimi artilerijskimi sistemi, aktivnimi zaščitnimi sistemi za vozila ter vrsto precizno vodenega orožja in streliva za izstrelitev iz zraka in zemlje," navaja Elbit Systems.

Kot je razvidno iz nedavnega poročila gibanja BDS (The Boycott, Divestment, Sanctions), ki se ukvarja z izraelsko represijo Palestincev, je podjetje Elbit Systems glavni dobavitelj orožja izraelskih obrambnih sil.

Slovenska vlada na opozorilo Gibanja za Palestince ni želela podati komentarja.