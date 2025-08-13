13. 8. 2025 | Svet
»Slovenija, ustanovljena 44 let po Izraelu, nas ne bi smela poučevati o človekovih pravicah«
IZJAVA DNEVA
"Torej nas Slovenija, ki je bila ustanovljena 44 let po Izraelu, ne bi smela poučevati o človekovih pravicah, demokraciji ali vladavini prava."
(Odhajajoči izraelski veleposlanik v Bruslju Haim Regev je bil v intervjuju za Politico oster do kritikov Izraela v Sloveniji. Med drugim je poudaril, da je bil Izrael ustanovljen kot demokracija pred 77 leti.)
Haim Regev
© YouTube
