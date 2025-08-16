Orban / »Svet je danes varnejši, kot je bil včeraj«

Madžarski premier pozdravil srečanjem med predsednikoma ZDA in Rusije

Madžarski premier Viktor Orban je danes pozdravil petkovo srečanje med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in njegovim ruskim kolegom Vladimirjem Putinom na Aljaski. "Svet je danes varnejši, kot je bil včeraj," je zapisal na omrežju X.

"Več let smo spremljali dve največji jedrski sili, kako razdirata okvire medsebojnega sodelovanja in si izmenjujeta neprijazna sporočila. To se je sedaj končalo. Svet je danes varnejši, kot je bil včeraj," je zapisal Orban. "Naj bo vsak vikend vsaj tako dober," je dodal.

"Več let smo spremljali dve največji jedrski sili, kako razdirata okvire medsebojnega sodelovanja in si izmenjujeta neprijazna sporočila. To se je sedaj končalo. Svet je danes varnejši, kot je bil včeraj. Naj bo vsak vikend vsaj tako dober."



Viktor Orban,

madžarski premier

Orban je eden redkih evropskih voditeljev, ki med vojno v Ukrajini ohranja stike z Moskvo, obenem pa velja za zvestega privrženca Trumpa.

Predsednika ZDA in Rusije sta se v petek srečala na Aljaski, kjer naj bi govorila predvsem o vojni v Ukrajini. Po srečanju sicer nista predstavila konkretnih sklepov, sta pa oba izražala zadovoljstvo.