Trump / »To je najboljši način za konec vojne med Rusijo in Ukrajino«

Predsednik ZDA je sporočil, da se je o tem strinjalo več voditeljev držav članic zveze NATO

Po petkovem srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in telefonskem pogovoru z več voditelji članic Nata je ameriški predsednik Donald Trump danes sporočil, da so se vsi strinjali, da je najboljši način za konec vojne med Rusijo in Ukrajino sklenitev mirovnega dogovora.

Kot je Trump zapisal v objavi na Truth Social, bi mirovni dogovor končal vojno, medtem ko dogovori o prekinitvi ognja pogosto ne zdržijo. Zapisal je tudi, da je imel na Aljaski, kjer se je sestal s Putinom, "dober in zelo uspešen dan".

"Na Aljaski sem imel dober in zelo uspešen dan."



Donald Trump,

predsednik ZDA

Ob tem je potrdil, da se bo v ponedeljek v Washingtonu srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. "Če bo vse potekalo po načrtih, bomo nato organizirali srečanje s predsednikom Putinom," je še zapisal in dodal, da bi to lahko rešilo milijone življenj.