Putin naj bi pristal na varnostna jamstva za Ukrajino

Rusija naj bi nekoliko popustila tudi glede petih ukrajinskih regij

Ruski predsednik Vladimir Putin se je na petkovem srečanju z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom strinjal z ameriškimi in evropskimi varnostnimi jamstvi za Ukrajino, podobnimi kolektivni obrambi Nata, je danes dejal odposlanec ZDA Steve Witkoff. Dodal je, da je Rusija nekoliko popustila glede petih ukrajinskih regij, pri čemer podrobnosti ni podal.

"Uspeli smo doseči naslednjo koncesijo: da lahko ZDA ponudijo zaščito, podobno 5. členu (Severnoatlantske pogodbe), kar je eden od glavnih razlogov, zakaj si Ukrajina želi članstva v Natu," je po poročanju ameriške tiskovne agencije AP za televizijo CNN povedal Witkoff.

Dodal je še, da je Rusija nekoliko popustila glede petih ukrajinskih regij. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP gre najverjetneje za Doneck, Lugansk, Herson, Zaporožje in Krim.

Tudi Trump je danes na družbenem omrežju Truth Social pozdravil "velik napredek" glede konflikta, pri čemer podrobnosti ni navedel. Ameriški državni sekretar Marco Rubio pa je posvaril pred novimi sankcijami, če ne bo dosežen mirovni sporazum.

Witkoff medtem pričakuje produktivne pogovore z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in evropskimi voditelji v ponedeljek v Washingtonu. "Upam, da bomo imeli v ponedeljek produktivno srečanje, da bomo dosegli resnično soglasje, da se bomo lahko vrnili k Rusom in pospešili ta mirovni sporazum ter ga sklenili," je dodal.

Trump je po petkovem srečanju s Putinom izjavil, da je najboljši način za konec vojne sklenitev mirovnega dogovora. Kot je pojasnil v objavi na omrežju Truth Social, bi mirovni dogovor končal vojno, medtem ko dogovori o prekinitvi ognja pogosto ne zdržijo.

Po poročanju medijev naj bi Putin na srečanju kot pogoj za končanje vojne zahteval umik ukrajinskih sil iz Donecka in Luganska. Ob tem naj bi omenil možnost zamrznitve frontne črte v južnih regijah Herson in Zaporožje.

Po pisanju časnika New York Times, ki se sklicuje na dva evropska uradnika, je Trump evropskim sogovornikom povedal, da podpira načrt za sklenitev miru, po katerem bi Ukrajina Rusiji odstopila ozemlja, ki so jih v času vojne zasedle ruske sile.