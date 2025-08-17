Zelenski / »Putin ima veliko zahtev«

Varnostna jamstva za Ukrajino

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes pozdravila predlog ameriškega predsednika Donalda Trumpa o varnostnih jamstvih za Ukrajino, podobnih 5. členu Severnoatlantske pogodbe, po katerem napad na eno ali več članic Nata pomeni napad na vse. Tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izpostavil pomen tovrstnih jamstev.

"Pozdravljamo pripravljenost predsednika Trumpa, da prispeva k varnostnim jamstvom za Ukrajino, podobnim 5. členu (Severnoatlantske pogodbe), (...) koalicija voljnih, vključno z Evropsko unijo, je pripravljena opraviti svoj del," je na skupni novinarski konferenci z ukrajinskim predsednikom v Bruslju povedala von der Leyen.

"Pozdravljamo pripravljenost predsednika Trumpa, da prispeva k varnostnim jamstvom za Ukrajino, podobnim 5. členu (Severnoatlantske pogodbe), (...) koalicija voljnih, vključno z Evropsko unijo, je pripravljena opraviti svoj del."



Ursula von der Leyen,

predsednica Evropske komisije

Ponovila je, da bo EU Ukrajino podpirala, dokler bo to potrebno, in da se mednarodnih meja ne sme spreminjati s silo. Dodala je, da lahko odločitve glede Ukrajine sprejme le Ukrajina, poroča britanski BBC.

Zelenski je medtem izjavil, da ima ruski predsednik Vladimir Putin veliko zahtev. Da bi jih lahko preučili, je po njegovem mnenju potrebna prekinitev ognja. Tudi ukrajinski predsednik je poudaril pomen ZDA pri varnostih jamstvih za Ukrajino. "Potrebujemo varnost, ki bo v praksi delovala kot Natov 5. člen," je dodal.

"Doslej Rusija ni dala nobenih znakov, da bo tristranski vrh potekal, in če Rusija zavrne, morajo slediti nove sankcije."



Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

Prav tako je opozoril, da za zdaj ni nobenih znakov, da bi Rusija pristala na tristranski vrh z Ukrajino in ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Doslej Rusija ni dala nobenih znakov, da bo tristranski vrh potekal, in če Rusija zavrne, morajo slediti nove sankcije," je dodal.

Zelenski bo v ponedeljek z več evropskimi voditelji, tudi von der Leyen, obiskal Washington, kjer bo s Trumpom razpravljal o vojni v Ukrajini. Njegov obisk bo sledil petkovemu srečanju Trumpa s Putinom na Aljaski, na katerem predsednika ZDA in Rusije nista dosegla konkretnih rezultatov.