Trump / »Zelenski lahko konča vojno z Rusijo, če Ukrajina ne bo vstopila v Nato«

Ameriški predsednik je ob tem poudaril tudi to, da Ukrajina ne bo dobila nazaj Krima

Zelenski in Trump februarja letos

© Official White House Photo / Flickr

Ameriški predsednik Donald Trump je danes poudaril, da lahko ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski konča vojno z Rusijo, če to želi, da pa v okviru mirovnega sporazuma Ukrajina ne bo vstopila v Nato. Kot je še zapisal na družbenem omrežju Truth Social, Ukrajina tudi ne bo dobila nazaj Krima. Zelenski je poudaril, da mora biti mir trajen.

Trump bo sicer danes v Washingtonu gostil Zelenskega in več evropskih voditeljev na pogovorih o končanju vojne v Ukrajini. Ti bodo sledili njegovemu srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na Aljaski. V ospredju pogovorov bodo med drugim tudi varnostna jamstva za Ukrajino.

Zelenski, ki je po poročanju tujih tiskovnih agencij že prispel v Washington, je pred srečanjem s Trumpom posvaril pred polovičnimi sporazumi za končanje vojne. "Mir mora biti trajen," je zapisal na družbenem omrežju X. Dodal je, da se ne sme ponoviti scenarij izpred let, ko je bila Ukrajina prisiljena predati Krim in del Donbasa na vzhodu države, Putin pa je to izkoristil kot odskočno desko za nov napad.

"Mir mora biti trajen."



Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

Zelenski je tudi poudaril, da varnostna jamstva, ki jih je Ukrajina prejela leta 1994, niso uspela zaščititi države. Dodal je, da Ukrajina ne bi smela prepustiti polotoka Krim Rusiji in da mora Rusija končati vojno, ki jo je začela.

"Upam, da bo naša skupna moč z Ameriko in našimi evropskimi prijatelji prisilila Rusijo k resničnemu miru," je še zapisal ukrajinski predsednik.

Današnjih pogovorov v Beli hiši se bodo poleg Zelenskega udeležili tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, nemški kancler Friedrich Merz, francoski predsednik Emmanuel Macron, britanski premier Keir Starmer, italijanska premierka Giorgia Meloni, finski predsednik Alexander Stubb in generalni sekretar Nata Mark Rutte. Po navedbah Berlina bodo na pogovorih med drugim obravnavali varnostna jamstva, ozemeljska vprašanja in podporo Ukrajini v njeni obrambi pred rusko agresijo.

"Upam, da bo naša skupna moč z Ameriko in našimi evropskimi prijatelji prisilila Rusijo k resničnemu miru."



Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa, ki se sklicuje na Belo hišo, bosta Trump in Zelenski najprej imela dvostranski pogovor v Ovalni pisarni Bele hiše. Zatem bo sledilo srečanje v širšem krogu z evropskimi voditelji.

Trump je po srečanju s Putinom izpostavil, da je najboljši način za konec vojne sklenitev mirovnega dogovora. Kot je pojasnil v objavi na omrežju Truth Social, bi mirovni dogovor končal vojno, medtem ko dogovori o prekinitvi ognja pogosto ne zdržijo.

Odposlanec ZDA Steve Witkoff je v nedeljo izjavil, da se je Putin na petkovem srečanju strinjal z možnimi ameriškimi in evropskimi varnostnimi jamstvi za Ukrajino, podobnimi kolektivni obrambi Nata. Dodal je, da je Rusija nekoliko popustila glede petih ukrajinskih regij, pri čemer podrobnosti ni podal.