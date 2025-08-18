»Izrael namerno strada prebivalce Gaze«

Amnesty International je Izrael obtožil sistematičnega uničevanja zdravja, blaginje in družbenega tkiva v Gazi

Nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International je danes Izrael obtožila namernega stradanja prebivalcev Gaze. V poročilu ga je obtožila tudi sistematičnega uničevanja njihovega zdravja, blaginje in družbenega tkiva, je razvidno s spletne strani organizacije.

"Izrael izvaja namerno kampanjo stradanja v okupirani Gazi," je organizacija zapisala v poročilu, ki temelji na pričevanjih sestradanih in razseljenih prebivalcev enklave ter zdravstvenega osebja.

"Njihova pričevanja potrjujejo ponavljajoče se ugotovitve organizacije, da smrtonosna kombinacija lakote in bolezni ni nesrečen stranski učinek izraelskih vojaških operacij. Je nameren rezultat načrtov in politik," piše v poročilu.

Po navedbah organizacije je cilj Izraela v Gazi ustvariti razmere, ki bi pripeljale do uničenja tamkajšnjega prebivalstva, kar da je sestavni del izraelskega genocida nad Palestinci.

"Vpliv izraelske blokade in njenega genocida nad civilisti (...) je katastrofalen in ga ni mogoče odpraviti zgolj s povečanjem števila tovornjakov s pomočjo ali ponovno uvedbo performativnih, neučinkovitih in nevarnih zračnih dostav pomoči."



Izraelska vlada in vojska, ki obtožbe o namernem stradanju in oviranju dostopa pomoči v enklavo vztrajno zanikata, se na poročilo še nista odzvali.

Zaradi lakote in podhranjenosti je doslej v Gazi umrlo že več kot 250 ljudi. Obenem je bilo ubitih tudi več kot 1900 ljudi, ki so v razdejani enklavi skušali priti do nujno potrebne pomoči.