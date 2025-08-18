18. 8. 2025 | Politika
»Anže Logar je videl olupek, videl je sebe, in je rekel: spet bom padel«
IZJAVA TEDNA
»Gospod Anže Logar je videl olupek, videl je sebe, svoja pretekla ravnanja in ravnanja svoje stranke in je rekel: spet bom padel.«
— Borut Sajovic, minister za obrambo, v oddaji 24ur Zvečer na POP TV o Anžetu Logarju, ki se težko loči od ravnanja svoje bivše stranke
© Tomaž Lavrič
Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.