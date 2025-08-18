Iskanje brez piškotkov ni možno

 |  Politika

»Anže Logar je videl olupek, videl je sebe, in je rekel: spet bom padel«

IZJAVA TEDNA

»Gospod Anže Logar je videl olupek, videl je sebe, svoja pretekla ravnanja in ravnanja svoje stranke in je rekel: spet bom padel.«

— Borut Sajovic, minister za obrambo, v oddaji 24ur Zvečer na POP TV o Anžetu Logarju, ki se težko loči od ravnanja svoje bivše stranke

© Tomaž Lavrič

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov