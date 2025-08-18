»Kitajska grozi, da bo prestavila meje v svojo korist«

Nemški zunanji minister je sprožil buren odziv Pekinga, potem ko je Kitajsko označil za vse agresivnejšo. Kitajska je Nemčijo opozorila, naj ne spodbuja konfrontacij in povzroča napetosti.

Nemški zunanji minister Johann Wadephul je sprožil buren odziv Pekinga, potem ko je Kitajsko danes označil za vse agresivnejšo, češ da vse pogosteje grozi s spremembo statusa quo v azijsko-pacifiški regiji. V Pekingu so Berlin opozorili, naj ne spodbuja konfrontacij in povzroča napetosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Kitajska večkrat bolj ali manj odkrito grozi, da bo enostransko spremenila status quo in prestavila meje v svojo korist," je med obiskom v Tokiu dejal Wadephul. Pri tem je omenil ravnanje Pekinga v Tajvanski ožini, Vzhodnokitajskem in Južnokitajskem morju.

Po njegovih besedah ima vse agresivnejše ravnanje Kitajske in njeno uveljavljanje prevlade v regiji posledice tudi za Evropo, saj so s tem ogrožena "temeljna načela globalnega sobivanja". "Vsaka eskalacija v tem občutljivem središču mednarodne trgovine bi imela resne posledice za globalno varnost in svetovno gospodarstvo," je opozoril.

Kritičen je bil tudi do kitajske podpore "ruskemu vojnemu stroju". Menil je, da brez te podpore ruska vojna proti Ukrajini ne bi bila mogoča, saj je Kitajska največji dobavitelj blaga z dvojno rabo in "najboljši kupec" ruske nafte in plina.

Izjave so sprožile oster odziv Pekinga, ki je Berlin opozoril pred povzročanjem napetosti, navaja AFP.

"Zadevne strani pozivamo, naj spoštujejo države v regiji, rešujejo težave z dialogom in posvetovanji ter varujejo skupni interes miru in stabilnosti, namesto da spodbujajo konfrontacije in zaostrujejo napetosti," je dejala tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Mao Ning.

Dodala je, da so razmere v Vzhodnokitajskem in Južnokitajskem morju v splošnem stabilne, vprašanje Tajvana, ki ga Peking v okviru politike ene Kitajske dojema za svojega, pa da je notranja zadeva Kitajske.