Bo Trump obiskal Putina v Moskvi?

KOMENTAR DNEVA

"Trump je Putina sprejel na rdeči preprogi in ga popeljal s svojo limuzino, na tiskovni konferenci je prvi dobil besedo, zelo očitno so ZDA dale tudi vedeti, da njihovo nestrinjanje s početjem Mednarodnega kazenskega sodišča, ki s tiralico išče Putina, ne seže le do vprašanja Izraela. Politična izolacija Putina na Zahodu je z vrhom, prvim od začetka invazije na Ukrajino, prebita na precej spektakularen način, Trump pa je celo omenil, da se s Putinom morda spet kmalu vidita. Vabilu slednjega, izrečenemu kar v angleščini, naj bo to v Moskvi, je Trump pustil odprta vrata. Vljudnostno, morda, morda pa tudi ne."

(Novinar Andrej Brstovšek v kolumni za časnik Dnevnik; o odnosu med ameriškim in ruskim predsednikom)