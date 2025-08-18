»Tudi kakšen znani slovenski politik deluje uspešno samo zato, ker je prazen«

IZJAVA DNEVA

"Tudi kakšen znani slovenski politik z vsemi ključnimi funkcijami deluje uspešno samo zato, ker je prazen, v to praznino pa lahko nato projiciraš katerokoli idejo. Taka politika funkcionira, četudi nato dela proti istim, ki jih prej nagovarja, kar je bizarna situacija. Na polju politike imamo še en problem, in sicer, da se tudi radikalno spreminja odnos do kapitala. Če so prej silili kapital v transparentnost in politike v transparenten odnos do kapitala, imamo zdaj obratno situacijo, sprivatizirane politične funkcije, ko netransparentnega odnosa ni treba več niti skrivati. K nam se prenašajo vzorci Trumpa, ki deluje neposredno v korist kapitala. Politika tako dela proti delavcem, delavci pa to isto politiko volijo. To je popolni nateg. To je moj problem s politiko, a nimam rešitve, nisem se niti s tem toliko ukvarjal.

"A vseeno v družbi poskušam opazovati pojave, ki so naravnost bizarni, a funkcionirajo zelo dobro. Smo v neki revolucionarni fazi kapitalizma, ki se na novo involvira, a ne vidim resnih znakov možnih družbenih sprememb. Imamo več razlogov, da jih ni - danes se tudi bolj identificiramo skozi oblike potrošnje, razred je že skoraj zastarela oblika, in naenkrat nimamo neke skupne točke. To je problem in, če se vrneva k oblikam komunikacije: digitalna tehnologija nas je povsem razpršila, nimamo več homogene populacije in nikakor ne najdemo skupne točke. Nenormalno bogati ljudje so tudi tisti, ki hočejo imeti čim bolj heterogeno stanje, da se ljudje ne morejo organizirati za spremembe. Hkrati v zgodovini med ljudmi nismo imeli večjih družbenih razlik v premoženju, kot jih imamo sedaj."

(Dr. Tomaž Simetinger, doktor znanosti s področja etnologije in kulturne antropologije, je zaposlen na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov in publikacij, sodeluje pa tudi v raziskovalnih projektih in izobražuje mlade generacije študentov. V intervjuju za časnik Večer je spregovoril tudi o politični razklanosti na mednarodni in lokalni sceni.)