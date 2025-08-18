Kaj razkriva najnovejša javnomnejska anketa?

Katere politične stranke imajo največjo podporo? In komu med politiki so vprašani prisodili najvišjo oceno?

Predsednik vlade Robert Golob in predsednica republike Nataša Pirc Musar

© Matjaž Klemenc / UPRS / Gov.si

V avgustovski anketi Vox populi, ki jo za časnik Dnevnik izvaja agencija Ninamedia, med strankami največjo podporo ohranja SDS. Volilo bi jo 22,1 odstotka vprašanih, medtem ko bi jo julija 23,4 odstotka. Koalicijske stranke dosegajo praktično enak rezultat kot mesec pred tem: Svoboda 15,7 odstotka, SD 6,9 odstotka in Levica 4,7 odstotka.

Za SDS je po navedbah Dnevnika tokratna 22,1-odstotna podpora najnižja izmerjena volilna preferenca v skoraj dveh letih. Julija se je zanjo opredelilo 23,4 odstotka vprašanih, junija 25,3 odstotka. Da bi volili Gibanje Svoboda, je tokrat navedlo 15,7 odstotka vprašanih, julija 15,9 odstotka, medtem ko je stranka junija zabeležila nekoliko višjo podporo, in sicer 18,1-odstotno.

SD bi avgusta dobila 6,9 odstotka (julija 7,1 odstotka, junija 7 odstotkov). Na četrtem mestu sledi NSi s 5,3 odstotka (julija 4,9, junija 5,1 odstotka). Levico bi volilo 4,7 odstotka vprašanih (julija 4,9, junija 5,3 odstotka), Demokrate pa 3,9 odstotka (julija 3,4, junija 7,9 odstotka).

Vesna in SLS beležita po 0,3 odstotka, ostale stranke bi skupaj volilo 2,9 odstotka anketiranih. Da ne vedo, koga bi volili, je odgovorilo 32,9 odstotka anketiranih, medtem ko se jih 5,1 odstotka volitev ne bi udeležilo.

Ko so vprašanje o tem, koga bi volili, nadgradili tako, da so ob znanih strankah navedli še nekatere nove, ki napovedujejo volilni nastop, odgovori nakazujejo, da se uvrstitev v DZ napoveduje tudi stranki Vladimirja Prebiliča in Demokratom.

Pri tem vprašanju je podporo SDS izrazilo 15,6 odstotka, Gibanju Svoboda 11,1 odstotka, Demokratom 10,6 odstotka, Stranki Vladimirja Prebiliča pa osem odstotkov anketiranih. SD in skupna lista Levice in Vesne bi dobili po 5,4 odstotka, NSi 4,1 odstotka. Ostale stranke bi ostale pod štiriodstotnih pragom.

Je vlada pri svojem delu uspešna?

Prvič po jeseni 2023 je več kot 40 odstotkov anektiranih izjavilo, da je vlada pri svojem delu uspešna. Kot uspešno jo vidi 40,6 odstotka, kot neuspešno 54,3 odstotka oz. osem odstotnih točk manj kot januarja. Nazadnje je anketa Vox populi tako nizko nezadovoljstvo z vladajočimi med polnoletnimi prebivalci Slovenije namerila oktobra predlani.

Kateri so najbolje ocenjeni politiki?

Pri merjenju priljubljenosti politikov so vsi politiki, razen novouvrščenih, ocenjeni boljše kot minuli mesec. Na čelu lestvice z nekoliko višjo oceno ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, pred predsednikom SD Matjažem Hanom in predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič, ki je s tretjega mesta izpodrinila evropskega poslanca Vladimirja Prebiliča.

Petouvrščena zunanja ministrica Tanja Fajon je pridobila eno mesto ter je pred predsednikom stranke Demokrati Anžetom Logarjem, evropskim poslancem Matjažem Nemcem in predsednikom vlade Robertom Golobom, ki ostaja na osmem mestu. Poslanec NSi Jernej Vrtovec je pridobil tri mesta in je deveti, pred evropskim poslancem Marjanom Šarcem in ministrom za delo Luko Mescem. Predsednik SDS Janez Janša je na 12. mestu, mesto pred ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.

Največji padec na lestvici priljubljenosti so zaznali pri odhajajočem vodji NSi Mateju Toninu in ministrici za infrastrukturo Alenki Bratušek; prvi je na 19. mestu, druga na 20. mestu. Tokrat družbo najbolj priljubljenih zapuščata novouvrščena evropski poslanec Branko Grims in vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec.

Agencija Ninamedia je javnomnenjsko raziskavo za Dnevnik izvedla med 11. in 13. avgustom, v njej pa je sodelovalo 700 anketirancev.