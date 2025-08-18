Trump / »Putin je potrdil, da bo Rusija pristala na varnostna jamstva za Ukrajino«

Ameriški predsednik se je obenem znova zavzel za tristransko srečanje z Zelenskim in Putinom

Ruski predsednik Vladimir Putin je pristal na to, da bodo v okviru mirovnega dogovora Ukrajini zagotovljena varnostna jamstva, je danes ob začetku srečanja z evropskimi voditelji in ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim v Washingtonu povedal predsednik ZDA Donald Trump. Znova se je zavzel za tristransko srečanje z Zelenskim in Putinom.

"V zelo pomembnem koraku je predsednik Putin potrdil, da bo Rusija pristala na varnostna jamstva za Ukrajino, in to je ena od ključnih točk, ki jo moramo upoštevati in jo bomo obravnavali za pogajalsko mizo. Prav tako bomo obravnavali, kdo bo v bistvu kaj naredil," je ob začetku pogovorov v Beli hiši povedal Trump.

"Mislim, da bodo evropske države prevzele velik del bremena. Mi jim bomo pomagali in poskrbeli za varnost," je še dodal. Znova se je zavzel za tristransko srečanje z Zelenskim in Putinom. Ob tem je omenil možnost nadaljnjih izmenjav zapornikov med Ukrajino in Rusijo, poroča britanski BBC.

Trump je prav tako napovedal, da bodo na srečanju z Zelenskim in evropskimi voditelji govorili tudi o morebitnih izmenjavah ozemlja. "V določenem časovnem obdobju, v enem ali dveh tednih, bomo vedeli, ali bomo to rešili ali pa se bodo ti grozni spopadi nadaljevali," je še dodal, poroča tiskovna agencija Reuters.

Pogovorov v Beli hiši so se poleg Zelenskega udeležili tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, nemški kancler Friedrich Merz, francoski predsednik Emmanuel Macron, britanski premier Keir Starmer, italijanska premierka Giorgia Meloni, finski predsednik Alexander Stubb in generalni sekretar Nata Mark Rutte.

Vsi so se zavzeli za končanje vojne v Ukrajini. "Moramo ustaviti ubijanje. Moramo ustaviti uničenje ukrajinske infrastrukture," je denimo povedal Rutte. Zelenski je ponovil, da je varnost Ukrajine odvisna od ZDA in evropskih držav. Nemški kancler pa je pozval k prekinitvi ognja še pred morebitnim tristranskim srečanjem voditeljev ZDA, Ukrajine in Rusije.

"Ne morem si predstavljati, da bi se naslednje srečanje odvijalo brez prekinitve ognja, zato si za to prizadevajmo in poskušajmo izvajati pritisk na Rusijo," je dodal Merz. Trump je sicer prepričan, da prekinitev ognja ni potrebna za končanje vojne.

Macron je medtem pozval k štiristranskemu srečanju, ki bi vključevalo tudi Evropo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Mislim, da bi kot nadaljevanje verjetno potrebovali štiristransko srečanje, ker ko govorimo o varnostnih jamstvih, govorimo o celotni varnosti evropskega kontinenta," je dodal.

Srečanje voditeljev v Beli hiši se po uvodnih izjavah ob prisotnosti novinarjev sedaj nadaljuje za zaprtimi vrati.

Srečanje sledi petkovemu sestanku Trumpa in Putina na Aljaski. Ameriški predsednik je že po srečanju s Putinom izpostavil, da je najboljši način za konec vojne sklenitev mirovnega dogovora. Danes pa je pred pogovori v Beli hiši dodal, da v okviru mirovnega sporazuma Ukrajina ne bo vstopila v Nato in da tudi ne bo dobila nazaj polotoka Krim.

Trump je nato ob sprejemu Zelenskega napovedal, da bodo ZDA sodelovale pri zagotavljanju varnostnih jamstev za Ukrajino. Napovedal je tudi, da bo ruskega predsednika poklical po koncu današnjih posvetovanj v Washingtonu.

