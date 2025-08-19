Zakaj se je Ursula von der Leyen zahvalila Donaldu Trumpu

Predsednica Evropske komisije je zahvalo ameriškemu predsedniku namenila zaradi njegove »jasne zaveze, da bo poskrbel, da se bodo vsi ugrabljeni ukrajinski otroci vrnili k svojim družinam«

Ursula von der Leyen in Donald Trump

© Fred Guerdin / European Union, 2025 / EC - Audiovisual Service

Predsednik ZDA Donald Trump je po ponedeljkovih pogovorih z evropskimi voditelji v Beli hiši sporočil, da sta s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen govorila tudi o vračanju pogrešanih ukrajinskih otrok. Po podatkih ukrajinskih oblasti je bilo z ozemelj, ki jih je med vojno zasedla Rusija, ugrabljenih več kot 19.000 otrok.

"Razpravljala sva o velikem svetovnem problemu pogrešanih otrok, kar je pomembna tema tudi za mojo ženo Melanio. To je tema, ki je na vrhu vseh seznamov, in svet bo sodeloval pri reševanju pogrešanih otrok, da bi jih, upajmo, vrnili domov k njihovim družinam," je Trump sporočil po pogovoru s von der Leyen, ki jo je označil za "ugledno in cenjeno" predsednico Evropske komisije.

Von der Leyen pa se je po pogovorih v Beli hiši, v katerih je sodelovalo še več evropskih voditeljev in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, v zapisu na omrežju X zahvalila Trumpu za "njegovo jasno zavezo, da bo poskrbel, da se bodo vsi ugrabljeni ukrajinski otroci vrnili k svojim družinam".

Donald Trump,

predsednik ZDA

Zelenski je na Telegramu po srečanju prav tako izpostavil vračanje pogrešanih otrok in izmenjave ujetnikov kot eno izmed pomembnih tem ponedeljkovih pogovorov.

Pred začetkom pogovorov je predsedniku ZDA izročil pismo prve dame Ukrajine, Olene Zelenske, ki je bilo po njegovih besedah namenjeno Trumpovi ženi Melanii. Ta je prejšnji teden ob srečanju Trumpa in ruskega predsednika Vladimirja Putina na slednjega prav tako naslovila pismo, v katerem ga je opozorila na stiske ukrajinskih otrok med vojno, za kar se ji je Zelenski danes zahvalil.

Po podatkih ukrajinskih oblasti je bilo z ozemelj, ki jih je zasedla Rusija, med vojno ugrabljenih več kot 19.000 otrok, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Rusija je medtem večkrat odločno zavrnila obtožbe o ugrabljanju otrok, na podlagi katerih je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) marca 2023 izdalo mednarodna naloga za aretacijo Putina in ruske komisarke za pravice otrok Marije Lvove-Belove.