»Imamo ameriškega predsednika in Ukrajino, ki želita mir ... Putin pa me ne prepriča«

Evropski voditelji po pogovorih s Trumpom pozdravili napredek, francoski predsednik Macron do ruskega predsednika Putina ostaja kritičen

Trump, Macron in Zelenski

© Kabinet ukrajinskega predsednika / Flickr

Voditelji Nemčije, Združenega kraljestva in Francije so po ponedeljkovih pogovorih s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom v Beli hiši pozdravili napredek v prizadevanjih za konec vojne v Ukrajini. Generalni sekretar Nata Mark Rutte pa je dejal, da že potekajo pogovori o podrobnostih glede varnostnih jamstev za Ukrajino.

Britanski premier Keir Starmer je po pogovorih pozdravil "resničen napredek" in "občutek enotnosti", ki je po njegovi oceni zaznamoval srečanje s Trumpom, na katerem so sodelovali še Rutte, voditelji Nemčije, Francije, Italije in Finske, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Britanski premier je kot pozitivna rezultata pogovorov omenil dogovor o varnostnih jamstvih za Ukrajino in začetek priprav na srečanje med Zelenskim in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, ki naj bi mu sledilo tristransko srečanje voditeljev Ukrajine, Rusije in ZDA.

Nemški kancler Friedrich Merz je po srečanju dejal, da so bila pričakovanja, ki so jih imeli, ne le izpolnjena, temveč celo presežena. Po njegovi oceni bi lahko do srečanja med Zelenskim in Putinom verjetno prišlo v naslednjih dveh tednih.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je bil glede srečanj z ruskim predsednikom nekoliko manj optimističen in poudaril, da delo še zdaleč ni končano.

"Imamo ameriškega predsednika in Ukrajino, ki želita mir ... Putin pa me ne prepriča. Imam velike dvome o želji ruskega predsednika po miru. Njegov končni cilj je zavzeti čim več ozemlja, oslabiti Ukrajino in doseči, da ne bo sposobna samostojnega delovanja," je dejal.

Kljub temu je tudi on izrazil določeno mero optimizma. "Ko pogledam, kje smo bili pred nekaj meseci, in kje smo zdaj, sem zadovoljen z doseženim napredkom," je po poročanju nemške tiskovne agencije dodal francoski predsednik.

Glede vprašanja varnostnih jamstev po sklenitvi mirovnega sporazuma pa je Macron poudaril potrebo po "močni ukrajinski vojski" ter "varnostnih silah na kopnem, v zraku in na morju, ki so jih zavezniki pripravljeni zagotoviti Ukrajini".

Rutte je po srečanju dejal, da že potekajo pogovori o podrobnostih glede varnostnih jamstev za Ukrajino, podobnih tistim, ki so zagotovljena državam članicam Nata. Ob tem je poudaril, da v Washingtonu ni bilo nobene razprave o razporeditvi kopenskih sil na ukrajinskem ozemlju, srečanje v Beli hiši pa je opisal kot uspešno.