Macron za gostiteljico pogovorov med Zelenskim in Putinom predlaga »nevtralno Švico«

Pogovore mora gostiti nevtralna država, je prepričan francoski predsednik

Zelenski, Macron in Trump

© Kabinet ukrajinskega predsednika / Flickr

Pogovore mora gostiti nevtralna država, je v današnjem intervjuju za francoske medije glede načrtovanega srečanja med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim povedal francoski predsednik Emmanuel Macron. Zavzel se je za to, da bi potekalo v Švici, natančneje v Ženevi.

Predsednik ZDA Donald Trump se je po ponedeljkovih pogovorih z evropskimi voditelji v Beli hiši začel dogovarjati za srečanje med predsednikoma Rusije in Ukrajine.

"Srečanje bo gostila nevtralna država, morda Švica - sam se zavzemam za Ženevo - ali pa katera druga država," je glede možne lokacije srečanja v današnjem intervjuju za francosko medijsko mrežo TF1 dejal Macron.

Zatrdil je, da bo srečanje potekalo v Evropi. Ob tem je spomnil, da je dosedanje neposredne pogovore med delegacijama Ukrajine in Rusije gostila Turčija.

V Istanbulu so med majem in julijem potekali trije krogi neposrednih pogovorov med Moskvo in Kijevom, ki pa niso prinesli konkretnejših rezultatov.

Glede termina in lokacije srečanja med Putinom in Zelenskim, ki ga v Kremlju uradno še niso potrdili, sicer ni znanega še nič. Visoki uradnik ameriške vlade je po navedbah tiskovne agencije Reuters dejal, da bi srečanje lahko potekalo na Madžarskem, nemški kancler Friedrich Merz pa je ocenil, da bi do neposrednih pogovorov voditeljev Rusije in Ukrajine lahko prišlo v naslednjih dveh tednih.

Priprave na srečanje je v ponedeljek po pogovorih z evropskimi voditelji v Beli hiši napovedal Trump, ki je o tem po telefonu govoril tudi s Putinom. Pogovor med predsednikoma ZDA in Rusije so potrdili tudi v Kremlju in dodali, da sta razpravljala o morebitnem dvigu ravni ruskih in ukrajinskih predstavnikov na pogajanjih.

Putin je doslej zavračal neposredno srečanje z Zelenskim, iz Moskve pa so na pogajanja v Istanbul trikrat poslali delegacijo na nižji ravni.