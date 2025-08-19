Je cilj zabiti zadnji žebelj v krsto slovenske živinoreje?

KOMENTAR DNEVA

"Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) neukrepanje ob izbruhu bolezni modrikastega jezika (BTV) opravičuje z dejstvom, da ta ne sodi več na evropsko listo bolezni A, katerih izkoreninjenje je obvezno. Toda mnoge druge države vseeno ukrepajo, najpogosteje s sofinanciranjem cepljenja živali, izpostavljenih BTV, UVHVVR pa ne osvežuje niti svoje spletne strani o bolezni modrikastega jezika, čeprav zaradi nje živali poginjajo, trpijo hude bolečine, imajo manj mleka, mesa, volne … Je cilj zabiti zadnji žebelj v krsto slovenske živinoreje?"

(Novinarka Tatjana Pihlar je v komentarju za časnik Dnevnik zapisala, da je nerazumljivo, neodgovorno in nevarno, da sta kmetijsko ministrstvo ter uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) dvignila roke od bolezni modrikastega jezika (BTV) in spopad z njo prepustila rejcem)