»Slovenska gospodinjstva so najbolj obremenjena s stroški za mobilnost v Evropi«

IZJAVA DNEVA

"Slab javni promet krepi odvisnost od avtomobilov. Javno mnenje zato ustvarja pritisk za več cest in boljše, te pa stanejo veliko, saj imamo na prebivalca trikrat več asfaltnih površin kot Čehi. Boljše ceste spravijo v avtomobile več ljudi, javni promet jih izgublja, zato poslovno manj uspešne linije lahko ukinejo. Čedalje manj ljudi sploh pomisli na kaj drugega kot na avto."

"Avto stane, tako ali drugače. Slovenska gospodinjstva, ki imajo skoraj 1,3 milijona avtomobilov, so najbolj obremenjena s stroški za mobilnost v Evropi. Zato vsako napoved višjih cen goriva ali višje obdavčitve emisij spremlja žolčen odziv. Toda ni gotovo, da bi slovenska gospodinjstva avtomobile, ki z enim polnjenjem lahko dosežejo Dalmacijo, ob norveških spodbudah zamenjala za električne. Tudi zdaj imajo namreč še veliko brezplačnih parkirnih prostorov."

(Novinar Borut Tavčar v komentarju za časnik Delo; o vedno večji gneči na slovenskih cestah in slabem javnem prevozu)