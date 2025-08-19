»Skupaj moramo zaščititi človeštvo«

Od začetka tega leta je bilo po svetu ubitih že 266 humanitarnih delavcev

Humanitarna pomoč EU, namenjena v Gazo

© EU / Flickr

Od začetka tega leta je bilo po svetu ubitih že 266 humanitarnih delavcev. Zaskrbljujoče je, da narašča trend neposrednega nasilja nad njimi, kar se mora ustaviti, je ob današnjem dnevu humanitarnosti sporočil Rdeči križ Slovenije (RKS). Javnost so pozvali, naj s svojimi mrežami ozavešča, da humanitarni delavci niso tarče.

Humanitarni delavci, ki pomagajo ljudem, se po celem svetu soočajo z naraščajočim nasiljem. Varnost civilistov pa bi morala biti ne glede na krizo vedno najpomembnejša. "Humanitarne delavce, vključno s prostovoljci, je treba zaščititi. Zaščititi je treba humanost," so zapisali v RKS.

Napadi na humanitarne delavce so se v preteklih dveh letih povečevali. Zgolj v tem letu je bilo ubitih že 18 članov Mednarodne federacije nacionalnih društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC). Med njimi je tudi osem reševalcev Palestinskega društva Rdečega polmeseca v najsmrtonosnejšem napadu na delavce rdečega križa kjerkoli na svetu od leta 2017. Gre za napad na objekt, ki je jasno označen z emblemom Rdečega polmeseca in zaščiten v skladu s splošno sprejetimi pravili mednarodnega humanitarnega prava.

Skoraj vsi nedavni incidenti so neposredna nasilna dejanja, kar predstavlja oster zasuk od preteklosti, ko so bile smrti humanitarnih delavcev nenamerne. Ta naraščajoči trend neposrednih nasilnih dejanj nad prostovoljnimi delavci je preprosto nesprejemljiv in se mora končati, so poudarili v RKS.

Ob tem so opozorili, da ta statistika ne pove celotne zgodbe. Nekateri njihovi kolegi niso bili ubiti pri delu, poklicnem ali prostovoljskem. Ubiti so bili pri vsakdanjih opravilih. "Vsi ti napadi so tragedija za vse, za njihove družine in prijatelje, kolege in skupnost. Obenem neposredno vplivajo na sposobnost nacionalnih društev Rdečega križa/Rdečega polmeseca, da nudijo ključno pomoč, ki rešuje življenja," so izpostavili. Prav tako pa napadi po navedbah RKS poudarjajo še en mnogo globlji problem - vse večje pomanjkanje spoštovanja pravil, namenjenih zaščiti civilistov v mnogih današnjih krizah.

"Humanitarnim delavcem mora biti omogočen varen in neoviran dostop med krizo, da lahko podprejo ljudi, ki potrebujejo našo pomoč. Tega ne moremo storiti sami. Skupaj moramo zaščititi človeštvo," so pozvali.

Letos je bilo med opravljanjem humanitarnega dela ubitih 18 prostovoljcev in osebja nacionalnih društev Rdečega križa/Rdečega polmeseca, lani 32.

ZN so svetovni dan humanitarnosti razglasili na dan, ko je bilo v samomorilskem bombnem napadu na urad ZN v Bagdadu 19. avgusta 2003 ubitih 22 humanitarnih delavcev.