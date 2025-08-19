Nova oblika prevare, s katero se vse pogosteje srečujejo slovenski potrošniki

Svarilo pred plačevanjem odkupnin za nenaročene pakete

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) opozarja na novo oblike prevare, s katero se vse pogosteje srečujejo slovenski potrošniki. Potencialnim žrtvam je na dom dostavljen paket, ki ga niso naročili, za njegov prevzem pa je treba plačati odkupnino. Paket je običajno brez vrednosti, potrošniki pa denarja v večini primerov ne dobijo nazaj.

Prevaranti iz tujine na naključne naslove prek dostavnih služb pošljejo pakete, v katerih so pogosto ceneni izdelki, včasih pa je škatla celo prazna, so v sporočilu za javnost pojasnili v Zvezi potrošnikov Slovenije.

Za prevzem teh paketov je treba plačati odkupnino. Prevaranti ciljajo na to, da bo potrošnik zmotno mislil, da je pozabil na naročilo ali da je paket naročil kdo od družinskih članov in bo preprosto plačal odkupnino.

Kot opozarjajo v ZPS, je to tudi največja napaka, ki jo potrošnik lahko stori, saj so podatki o pošiljatelju pogosto izmišljeni, zaradi česar ga je skoraj nemogoče izslediti.

"Največja težava je, da so na paketih v večini primerov kot pošiljatelj navedena dostavna podjetja iz tujine, ki pa niso dejanski pošiljatelji. Sumljive spletne trgovine namreč blago dobavljajo prek več različnih prevoznih podjetij, da se sled zaradi omejenih možnosti poizvedovanja v državah zunaj Slovenije in EU izgubi."



Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS)

"Največja težava je, da so na paketih v večini primerov kot pošiljatelj navedena dostavna podjetja iz tujine, ki pa niso dejanski pošiljatelji. Sumljive spletne trgovine namreč blago dobavljajo prek več različnih prevoznih podjetij, da se sled zaradi omejenih možnosti poizvedovanja v državah zunaj Slovenije in EU izgubi," so zapisali v zvezi potrošnikov.

V ZPS ob tem potrošnikom svetujejo, naj ne prevzemajo paketov, če jih niso naročili. Prav tako naj preverijo, če je paket morda prevzel kateri izmed družinskih članov.

Potrošnikom, ki so paket že prevzeli in plačali, pa svetujejo, naj shranijo vse podatke (naslov pošiljatelja, embalažo, vsebino) in prijavijo primer policiji. A ob tem še poudarjajo, naj ne računajo preveč na to, da jim bo denar povrnjen.