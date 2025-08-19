Švica bi Putinu podelila imuniteto pred kazenskim pregonom

Ruskega predsednika Vladimirja Putina namreč bremeni nalog za aretacijo, ki ga je izdalo Mednarodno kazensko sodišče (ICC)

Švica bi ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu podelila imuniteto pred kazenskim pregonom, če bi državo obiskal z namenom sodelovanja na mirovnih pogajanjih o končanju vojne v Ukrajini, je danes izjavil švicarski zunanji minister Ignazio Cassis. Putina sicer bremeni nalog za aretacijo, ki ga je izdalo Mednarodno kazensko sodišče (ICC).

Po navedbah Cassisa je švicarska vlada lani opredelila pravila za podelitev imunitete osebi, za katero je izdan mednarodni nalog za aretacijo. Kot je pojasnil, se posamezniku lahko podeli imuniteta, če ta pride v državo na mirovno konferenco, in ne iz zasebnih razlogov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ICC je leta 2023 izdal naloga za aretacijo Putina in ruske komisarke za pravice otrok Marije Lvove-Belove zaradi njune domnevne odgovornosti za nezakonite deportacije ukrajinskih otrok z okupiranih območij v Rusijo. V Moskvi so obtožbe o ugrabljanju otrok večkrat odločno zavrnili.

Izjave švicarskega ministra sledijo ponedeljkovim pogovorom evropskih voditeljev s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom v Beli hiši. Trump se je po pogovorih začel dogovarjati za srečanje med Putinom in ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim. Glede termina in lokacije njunega srečanja, ki ga v Kremlju uradno še niso potrdili, sicer ni znanega še nič.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v današnjem intervjuju za francoske medije glede načrtovanega srečanja med predsednikoma Rusije in Ukrajine izpostavil, da bi pogovore morala gostiti nevtralna država. Ob tem se je zavzel, da bi srečanje potekalo v Švici, natančneje v Ženevi.

Visoki uradnik ameriške vlade je medtem po navedbah tiskovne agencije Reuters dejal, da bi srečanje lahko potekalo na Madžarskem.