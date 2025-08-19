Trump / »Ukrajina ne bo dobila nazaj izgubljenega ozemlja«

Trump zavrnil napotitev ameriških sil v Ukrajino v okviru varnostnih jamstev

Nekatere evropske države si v okviru varnostnih jamstev prizadevajo za napotitev vojakov v Ukrajino, je danes izjavil predsednik ZDA Donald Trump. Hkrati je zagotovil, da ZDA pri tem ne bodo sodelovale, in kot del morebitnih varnostnih jamstev Ukrajini omenil zračno podporo ZDA. Poudaril je, da Ukrajina ne bo dobila nazaj izgubljenega ozemlja.

Trump je na vprašanje o varnostnih jamstvih v pogovoru za ameriško televizijo Fox News odgovoril, da so Francija, Nemčija in Združeno kraljestvo med tistimi, ki si želijo v Ukrajino napotiti vojake.

"Mislim, da tu ne bo problema. (...) Mislim, da je Putin utrujen od vojne," je nadaljeval in hkrati zagotovil, da ZDA pri tem ne bodo sodelovale. V Moskvi so sicer vselej vztrajali, da ne bodo pristali na namestitev zahodnih sil v Ukrajini.

Pojasnil je še, da so ZDA pripravljene sodelovati pri zagotavljanju varnosti Ukrajini, denimo z zračno podporo, poroča britanski BBC.

Trump je sicer znova izključil možnost članstva Ukrajine v zvezi Nato, s čimer je po poročanju BBC ponovil stališče, ki ga Kremelj zavzema že vrsto let.

Rusija je po Trumpovih besedah imela prav, ko je nasprotovala članstvu Ukrajine v Natu, ker, kot je dejal ameriški predsednik, "si ne želimo nasprotnika na naši meji". Ukrajinska prošnja za članstvo je bila "zelo žaljiva" za Rusijo, je povedal.

Glede morebitne izmenjave ozemlja pa je Trump dejal, da Ukrajina ne bo dobila nazaj izgubljenega ozemlja. "Zdaj govorijo o Donbasu, vendar je Donbas, kot veste, trenutno v 79-odstotni lasti in pod nadzorom Rusije," je nadaljeval in dodal, da Ukrajina ni dovolj močna, da bi spremenila trenutne razmere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prav tako je ponovil, da se je začel dogovarjati za srečanje med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Slednjega je pozval, naj bo fleksibilen v mirovnih pogajanjih.

Kasneje je tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt dejala, da se je Putin v ponedeljek v telefonskem pogovoru s Trumpom strinjal s srečanjem z Zelenskim, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kot je dejala, ameriška vlada sodeluje z Rusijo in Ukrajino pri organizaciji dvostranskega srečanja.

Na vprašanje, ali je Putin predlagal, da bi srečanje potekalo v Moskvi, ni odgovorila, prav tako ni komentirala navedb, da naj bi potekalo v Budimpešti. Podrobnosti bomo posredovali, ko bo to mogoče, je napovedala.

Izjave Trumpa sledijo ponedeljkovemu srečanju z Zelenskim in več evropskimi voditelji v Beli hiši. Trump je po pogovorih povedal, da so govorili o varnostnih jamstvih za Ukrajino, ki bi jih zagotovile različne evropske države ob usklajevanju z ZDA.