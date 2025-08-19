Evrovizija menja barve

Ali bo tekmovanje za pesem Evrovizije prihodnje leto potekalo na Dunaju ali v Innsbrucku, še ni odločeno, bodo pa spremenili vizualno podobo dogodka, ki bo vključevala različne barve in novo pisavo

Ali bo tekmovanje za pesem Evrovizije prihodnje leto potekalo na Dunaju ali v Innsbrucku, še ni odločeno. Znano pa je, da bo ta svetovno znana televizijsko-glasbena prireditev v svoji 70. izdaji potekala z novim logotipom. Prenovljena podoba med drugim vključuje različne barve in novo pisavo.

O spremembi logotipa so sporočili iz Evropske radiodifuzne zveze (EBU), ki tekmovanje organizira. Srce, ki je prej nadomeščalo črko V v besedi Evrovizija, bo ostalo še naprej, obenem pa bo srce kot barvit 3D element, za katerega se zdi, da utripa, nadomestil tudi ničlo v številki 70. Vključen je tudi moto Združeni z glasbo (United by Music), poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

"Je drzna, igriva in polna srca, tako kot samo tekmovanje."



Martin Green,

direktor Evrovizije

Logotip so osvežili ob jubileju tekmovanja, da bi blagovno znamko popeljali v prihodnost. "Je drzna, igriva in polna srca, tako kot samo tekmovanje," je o novi podobi povedal direktor Evrovizije Martin Green.

Prejšnji logotip so za tekmovanje uporabljali več kot 20 let, in sicer že od leta 2004, ko je potekala v Istanbulu. Prihodnje leto bo Evrovizijo gostila Avstrija po zaslugi pevca JJ, ki je s pesmijo Wasted Love slavil na letošnjem, 69. tekmovanju v švicarskem Baslu.

Usoda spornega sodelovanja Izraela na tekmovanju za zdaj še ni znana.