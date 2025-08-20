»Ne moremo si delati utvar, da v Sloveniji ni mafijskih organizacij«

IZJAVA DNEVA

"Gre za dobro organizirano kriminalno združbo, izjemno nasilno hudodelsko združbo, pri kateri velja hierarhični sistem, kjer je preiskovanje takšnih kaznivih dejanj težavno, tudi zaradi tega, ker neposredne priče ali sodelujoči ne bodo govorili. Če pa bodo spregovorili, bodo likvidirani. Slovenija še vedno velja za varno državo. Res je sicer, da je država, ki je na delu tako imenovane balkanske poti, kjer se predvsem prekupčuje z mamili, vendar je na srečo bolj prehodna, ne ciljna država, kamor bi se stekale vse poti."

"Ne moremo si delati utvar, da tega pri nas ni. Tudi pri nas so organizirane hudodelske združbe, tudi pri nas smo ugotovili, da delujejo posamezne celice tega Kavaškega klana, ni pa pri nas epicenter."

(Miroslav Žaberl, varnostni strokovnjak, v pogovoru za oddajo Odmevi na TV Slovenija o tem, da je tudi Slovenija del organizirane mafijske organizacije)