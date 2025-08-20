Netanjahu / »Vaš poziv za palestinsko državo spodbuja sovraštvo do Judov«

Izraelski premier Netanjahu kritičen do Francije in Avstralije po napovedih o priznanju Palestine

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je bil v torek kritičen do Francije in Avstralije, ki sta napovedali, da bosta priznali Palestino. Francoskega predsednika Emmanuela Macrona je obtožil spodbujanja antisemitizma in dodal, da se je ta v Franciji okrepil po napovedi o priznanju Palestine. Avstralskega premierja pa je obtožil izdaje Izraela.

"Vaš poziv za palestinsko državo le podžiga antisemitski ogenj. To ni diplomacija, to je popuščanje. Nagrajuje teror Hamasa, utrjuje njegovo zavračanje osvoboditve talcev, spodbuja tiste, ki grozijo francoskim Judom, in spodbuja sovraštvo do Judov," je v pismu francoskemu predsedniku zapisal Netanjahu.

Urad francoskega predsednika je v odzivu poudaril, da Francija varuje in bo vedno varovala judovske državljane. "Nasilje nad (francosko) judovsko skupnostjo je nedopustno," je nadaljeval in Netanjahujeve izjave označil za napačne. "To je čas za resnost in odgovornost, ne pa za manipulacijo," so dodali.

Tudi Palestinska uprava je bila kritična do izjav izraelskega premierja in jih označila za neupravičene, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Franciji, kjer živi največji delež Judov v Evropi, se je sicer število antisemitskih dejanj po podatkih notranjega ministrstva povečalo s 436 v letu 2022 na 1676 v letu 2023. Lani so jih zabeležili okoli 1570.

Odnosi so se poslabšali tudi med Avstralijo in Izraelom, potem ko je Canberra napovedala, da bo priznala Palestino. Avstralija je v ponedeljek preklicala vizum za skrajno desnega izraelskega politika Simča Rotmana. Kmalu za tem je Izrael preklical vizume avstralskih diplomatskih predstavnikov pri Palestinski upravi.

Netanjahu je nato v torek avstralskega premierja Anthonyja Albaneseja označil za "šibkega politika, ki je izdal Izrael in zapustil avstralske Jude". Avstralski notranji minister Tony Burke pa je danes v odzivu označil Netanjahujeve izjave za dejanja frustriranega voditelja. "Moč se ne meri po tem, koliko ljudi lahko razstrelite ali koliko otrok lahko pustite lačnih," je dodal.

Francija in Avstralija nameravata po napovedih na septembrski Generalni skupščini Združenih narodov priznati Palestino. Palestinsko državo, ki vključuje Gazo in Zahodni breg, že priznava oz. jo namerava priznati najmanj 145 držav, poroča AFP.