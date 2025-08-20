Izrael odobril načrt za popolno vojaško zasedbo Gaze

Izrael bo vpoklical okoli 60.000 rezervistov

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je odobril načrt za popolno vojaško zasedbo mesta Gaza in vpoklic okoli 60.000 rezervistov, je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdil tiskovni predstavnik obrambnega ministrstva.

Člani izraelskega varnostnega kabineta so v začetku meseca odobrili načrt o krepitvi ofenzive in popolni vojaški zasedbi mesta Gaza. Sprejeli so tudi pet izhodišč za zaključek vojne, in sicer razorožitev gibanja Hamas, vrnitev vseh talcev, demilitarizacijo Gaze, izraelski varnostni nadzor v Gazi ter vzpostavitev civilne uprave, v katero ne bosta vključena ne Hamas ne Palestinska uprava.

Načrt o vojaški zasedbi mesta Gaza je naletel na kritike izraelske opozicije in obsodbe po svetu. Izraelska opozicija in družine zajetih talcev menijo, da bi tovrstna širitev ofenzive ogrozila talce v Gazi.

V okviru načrta je Kac odobril tudi vpoklic okoli 60.000 rezervistov. Po poročanju izraelskega časnika Times of Israel naj bi se jih večina - med 40.000 in 50.000 - morala javiti na dolžnost v začetku septembra. Vsi rezervisti sicer ne bodo sodelovali v operaciji za zasedbo mesta Gaza. Nekateri bodo denimo nadomeščali redne vojaške enote na drugih frontah.

Načrt o širitvi izraelske ofenzive predvideva tudi evakuacijo prebivalstva mesta Gaza. Po navedbah nekaterih izraelskih uradnikov naj bi Palestinci imeli čas do 7. oktobra, da se evakuirajo iz mesta, kar sovpada z drugo obletnico napada Hamasa na Izrael, še poroča Times of Israel.