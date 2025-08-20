Taksist na Hrvaškem turistki za kilometer vožnje zaračunal 1500 evrov

Primer naj bi obravnavali pristojni organi, a ne zaradi visokega računa, temveč davčne utaje

Na Hrvaškem poročajo o novem primeru spornega ravnanja taksistov v Zagrebu, kjer je voznik taksija novozelandski turistki za približno 1,5 kilometra dolgo vožnjo zaračunal 1500 evrov. Primer naj bi obravnavali pristojni organi, a ne zaradi visokega računa, temveč davčne utaje, razkriva hrvaški Jutarnji list.

Novozelandska turistka je neprijetno izkušnjo z zagrebškim taksistom doživela konec maja, je v torek poročal Jutarnji list.

Taksist ji je dejal, da mora za vožnjo od železniške postaje do Frankopanske ulice v središču mesta, oddaljene 1,5 kilometra, plačati 150 evrov. Ko je pozneje pogledala stanje na bančnem računu, je ugotovila, da ji je zaračunal 1506 evrov.

Po vrnitvi na Novo Zelandijo je stopila v stik s hrvaškim veleposlaništvom. Tam so ji dejali, da bodo taksista prijavili davčni upravi zaradi utaje davkov, ker ni izdal računa. Svetovali so ji tudi, naj se obrne na zagrebško policijo. Na koncu je dala izjavo na policiji na Novi Zelandiji, ta pa je njeno izjavo poslala v Zagreb, vendar do zdaj še ni dobila nobenega odgovora.

Na Hrvaškem se že dlje časa vrstijo opozorila zaradi spornega ravnanja nekaterih taksistov, ki v Zagrebu in večjih turističnih mestih potnikom zaračunavajo astronomske zneske. To jim sicer omogoča zakon, po katerem lahko taksisti cene oblikujejo po lastni presoji.

V Zagrebu in nekaterih drugih hrvaških mestih delujeta tudi Uber in Bolt, ki pa večinoma ponujata vožnje po zelo ugodnih cenah.