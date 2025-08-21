Prva fundacija za zaposlovanje žensk

Pionirska pobuda, ki bo ženskam brez poklicne izobrazbe odprla nove priložnosti na trgu dela in jim ponudila možnost novega začetka

Avstrijska prestolnica ustanavlja prvo fundacijo za zaposlovanje žensk v državi. Gre za pionirsko pobudo, ki bo ženskam brez poklicne izobrazbe odprla nove priložnosti na trgu dela in jim ponudila možnost novega začetka. Projekt v vrednosti 1,7 milijona evrov bo udeleženkam zagotovil brezplačna usposabljanja, finančno podporo ter strokovno pomoč pri ponovni vključitvi v zaposlitev.

»Dunaj postavlja nov mejnik na področju enakosti in zaposlovanja. Jeseni 2025 bo mesto predstavilo inovativno fundacijo v okviru pilotnega projekta Dunajskega sklada za spodbujanje zaposlovanja (waff) v sodelovanju z avstrijskim javnim zavodom za zaposlovanje (AMS),« so sporočili iz mednarodne pisarne mesta Dunaj v Ljubljani. Program je namenjen ženskam, starejšim od 25 let, ki so prijavljene na zavodu in nimajo zaključene poklicne kvalifikacije. Poseben poudarek je na ženskah, ki se po premoru zaradi skrbi za družino vračajo na trg dela.

V omenjeni pisarni so poudarili, da bo vsaka udeleženka deležna strokovnega usmerjanja, brezplačnih usposabljanj v povprečni vrednosti 7000 evrov, nadaljnjega izplačevanja nadomestila za brezposelnost in dodatnega mesečnega izobraževalnega dodatka v višini 300 evrov: »Program bo trajal leto dni, udeleženke pa bodo vključene 18 mesecev. V pilotni fazi bo vključenih 100 žensk, ki bodo po zaključku pripravljene na vrnitev na trg dela z novimi znanji in večjo samozavestjo.«

Mesto Dunaj bo tako letos za spodbujanje poklicnega razvoja namenilo 157,5 milijona evrov, s čimer bo podprlo 43.040 prebivalcev, med njimi 25.078 žensk. Za primerjavo je na Dunaju trenutno brezposelnih več kot 52.000 žensk. Stopnja zaposlenosti žensk v mestu znaša 76 odstotkov, kar presega avstrijsko povprečje (72 odstotkov). Tudi povprečna bruto letna plača žensk na Dunaju je višja, in sicer 50.117 evrov, kar je skoraj 3000 evrov več od državnega povprečja, ki znaša 47.362 evrov.

Župan Michael Ludwig poudarja: »Naložba v izobraževanje žensk je naložba v prihodnost Dunaja, saj spodbuja gospodarsko rast in krepi konkurenčnost našega mesta.« Podžupanja in mestna ministrica za ženska vprašanja Kathrin Gaal dodaja: »Fundacija za ženske ni le nova možnost za posameznice, ampak strateška naložba v naše najdragocenejše bogastvo: dobro izobražene in motivirane delavke.«

S tem Dunaj uveljavlja strateški pristop, ki temelji na pozitivnem krogu rasti: večja zaposlenost prinaša višjo zasebno potrošnjo, ta spodbuja naložbe podjetij, kar posledično krepi gospodarsko rast. A pomen fundacije sega dlje od številk, saj ženskam prinaša nove priložnosti za osebni razvoj, močnejši položaj na trgu dela in večjo vlogo v lokalnem gospodarstvu.