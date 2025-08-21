Napad na neodvisnost / Slovenija obsoja nove sankcije ZDA

Ministrstvo za zunanje zadeve je obsodilo v sredo sprejete sankcije ZDA proti štirim sodnikom in tožilcem Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC)

Ministrstvo za zunanje zadeve je danes obsodilo v sredo sprejete sankcije ZDA proti štirim sodnikom in tožilcem Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC). Sodišče je nove sankcije že v sredo označilo za očiten napad na njegovo neodvisnost.

"Slovenija zavrača pritisk na sodne institucije in vmešavanje v delo sodstva. Sodišča morajo delovati v interesu prava in pravice," je zunanje ministrstvo danes zapisalo na družbenem omrežju X.

Potem ko so ZDA v začetku junija sankcionirale štiri sodnice ICC, med njimi tudi Slovenko Beti Hohler, so v sredo uvedle sankcije še proti sodnici Kimberly Prost iz Kanade, sodniku Nicolasu Guillouju iz Francije, namestnici tožilca ICC Nazhat Shameem Khan s Fidžija in namestniku tožilca ICC Mameju Mandiayeju Niangu iz Senegala.

Slovensko ministrstvo za zunanje zadeve

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je sodišče označil za grožnjo nacionalni varnosti in orodje za pravno vojno proti ZDA in njihovemu tesnemu zavezniku Izraelu. Ta je sankcije pozdravil, zaskrbljenost pa je izrazila Francija.

ICC je novembra lani na zahtevo glavnega tožilca Karima Khana zaradi domnevnih vojnih zločinov izdalo naloge za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in takratnega obrambnega ministra Joava Galanta.

Sankcije proti vsem uradnikom ICC, ki preiskujejo, aretirajo, pridržijo ali sodno preganjajo Američane in zaveznike iz držav, ki niso podpisnice rimskega statuta o ustanovitvi ICC, je februarja odobril ameriški predsednik Donald Trump. ZDA in Izrael nista podpisnici rimskega statuta.