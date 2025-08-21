»Vsi poznamo občutek, ko poslušamo pesem in se vrnemo v preteklost«

Raziskava potrdila, da pesmi z različnimi melodijami budijo različne spomine

Raziskava, ki sta jo izvedli raziskovalki Safiyyah Nawaz in Diana Omigie z londonske univerze Goldsmiths, je potrdila, da že prvi takti posamezne skladbe lahko pri posamezniku prikličejo čudovite spomine.

Raziskava, v kateri je sodelovalo 233 udeležencev, starih od 18 do 76 let, je tako pokazala, da energične skladbe v večji meri prikličejo v spomin osebne dogodke, polne veselja in navdušenja, bolj umirjene in akustične pesmi pa ponavadi romantične in žalostne spomine, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa objavljeno v strokovni reviji PLOS One.

Že pretekle raziskave so dokazale, da lahko glasba obudi različne spomine. Safiyyah Nawaz in Diana Omigie pa sta tokrat udeležencem med drugim predstavili deset skladb, ki so bile priljubljene v njihovem otroštvu in mladosti. Udeleženci so morali kategorizirati spomine, ki so jih priklicale izbrane pesmi. Te so lahko predlagali tudi sami.

Med drugim so ugotovili, da so mirne pesmi, kot sta re: stacks skupine Bon Iver ali klasična Clair de Lune Claudea Debussyja, prvenstveno priklicale spomine, ki so zaznamovani z občutki miru, žalosti in občudovanja. In te spomine na preteklost so sodelujoči v raziskavi tudi označili za bolj žive, edinstvene in pomembne.

3w68krri0bw

JGJPVl7iQUM

Safiyyah Nawaz,

raziskovalka

Na drugi strani so na primer rapovsko skladbo Trap Queen Fettya Wapa ali When Doves Cry Princea udeleženci v raziskavi v večji meri povezali s preteklimi dogodki, ki so bili polni vznemirjenja ali so jih povezovali z užitkom. Ta glasba je običajno tudi hitreje zbudila spomine.

i_kF4zLNKio

UG3VcCAlUgE

"Vsi poznamo občutek, ko poslušamo pesem in se vrnemo v preteklost, v živ spomin, ki je povezan s to pesmijo," je ob tem pojasnila Nawaz in dodala, da se je pokazalo, da so lastnosti same skladbe, kot so akustika, glasnost in energija, povezane z emocionalnimi in fenomenološkimi lastnostmi istih glasbenih spominov.

Po mnenju raziskovalk lahko tovrstna spoznanja prispevajo k razvoju terapij za ljudi z motnjami spomina, kot je Alzheimerjeva bolezen.