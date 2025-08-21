Trump / »Ukrajina je evropski problem«

ZDA opozarjajo, da bo morala levji delež bremena prevzeti Evropa

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in predsednik ZDA Donald Trump na srečanju uleta 2019

© Kabinet ukrajinskega predsednika / Flickr

ZDA nameravajo igrati minimalno vlogo pri kakršnihkoli varnostnih jamstvih za Ukrajino, je v sredo na srečanju poveljnikov generalštabov članic Nata dejal pomočnik obrambnega ministra Elbridge Colby, poroča portal Politico. Ameriški podpredsednik JD Vance pa je za televizijo Fox News poudaril, da bo morala levji delež bremena prevzeti Evropa.

Na srečanju v Washingtonu so poveljniki generalštabov več članic Nata razpravljali o varnostnih zagotovilih Ukrajini ob morebitnem mirovnem dogovoru z Rusijo.

Načelniki generalštabov Združenega kraljestva, Francije, Nemčije in Finske so ameriško stran pozvali, naj razkrije, kakšna varnostna zagotovila je pripravljena nuditi ob morebitnem mirovnem dogovoru z Rusijo, poroča Politico, ki se sklicuje na vire, seznanjene z vsebino pogovorov.

Pojasnilo podsekretarja za obrambno politiko Colbyja je eden najjasnejših znakov, da bo morala Evropa prevzeti breme ohranjanja miru v Ukrajini, navaja Politico.

Colby se je udeležil srečanja, da bi posredoval smernice predsednika ZDA Donalda Trumpa in obrambnega ministra Petea Hegsetha v zvezi z varnostnimi jamstvi za Ukrajino, saj "podpiramo predsednikova zgodovinska prizadevanja za končanje tega tragičnega konflikta", je dejala tiskovna predstavnica Pentagona Kingsley Wilson.

"To je njihova celina, to je njihova varnost in predsednik je bil zelo jasen - tukaj bodo morali stopiti naprej."



JD Vance,

podpredsednik ZDA

"Na dogodku se je podsekretar Colby osredotočil na to, da bi razprava odražala izjave predsednika Trumpa o tej zadevi," je dejala.

Colby je julija, potem ko so opravili pregled zalog streliva, začasno zamrznil ameriško vojaško pomoč Ukrajini. Že dolgo si prizadeva, da bi evropske zaveznice naredile več za obrambo pred Rusijo, njegova prisotnost na pogovorih pa bi po navedbah Politica lahko pomenila težjo pot za Evropo v poskusih zagotoviti ameriško podporo za varnostna jamstva Ukrajini.

Tudi ameriški podpredsednik JD Vance je v sredo dejal, da bo morala levji delež bremena glede varnostnih jamstev prevzeti Evropa. "Predsednik zagotovo pričakuje, da bo Evropa tukaj igrala vodilno vlogo," je dejal.

"To je njihova celina, to je njihova varnost in predsednik je bil zelo jasen - tukaj bodo morali stopiti naprej," je dejal.

Trump, ki vodi diplomatska prizadevanja za končanje vojne, je v ponedeljek dejal, da je pripravljen poslati ameriške vojake v Ukrajino, vendar nato v torek to možnost zavrnil in namignil, da bi ZDA lahko pomagale pri zagotavljanju varnosti Ukrajine z zračno podporo.