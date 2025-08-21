Kdo je danes pravi antisemit?

IZJAVA DNEVA

"Šestdeset tisoč – verjetno pa še mnogo več – ubitih Palestink in Palestincev nas danes sili k resnemu premisleku tudi o pomenu antisemitizma. Kdo je danes pravi antisemit? Ali je ta izraz še utemeljen in legitimen? Ali gre za še eno evrocentrično uzurpacijo in zlorabo pojma, ki je manipulativno namenjen spominu na holokavst, in posledično za sprevrženo legitimacijo »obrambnega« nasilja Izraela?"

"Palestinci so semiti, so nedvomno bolj semitski od evropskih priseljencev, ki so jim ukradli zemljo in jih zdaj pobijajo in izganjajo iz njihovih domov. Paradoksalno je, da jim novodobni kolonizatorji s koreninami v Rusiji, Ukrajini, na Poljskem, Češkem, v Nemčiji, na Madžarskem danes pripisujejo antisemitizem."

(Franco Juri, publicist, v kolumni za časnik Delo o (anti)semitizmu)