V Luko Koper nova pošiljka orožja za Izrael

Bodo na ministrstvu za obrambo tokrat vendar rekli »ne«?

Čeprav je slovenska vlada 31. julija razglasila, kako je »kot prva evropska država prepovedala uvoz, izvoz in tranzit orožja v Izrael«, je zgolj teden dni kasneje, 7. avgusta, prek Luke Koper v Izrael odpotovala pošiljka romunske podružnice izraelskega orožarja Elbit. Na ministrstvu za obrambo so ob razkritju »pojasnili«, da so najavo za romunsko pošiljko prejeli 30. julija, torej dan preden je vlada sprejela prepoved, ko je bil »tovor« že v Sloveniji, naknadna zaustavitev pošiljke pa da bi pomenila nedopustno retroaktivno učinkovanje sklepa vlade in »gospodarsko škodo za družbo v Evropski uniji«. A zdaj je napovedana nova ladja. Bodo tokrat odgovorni vendar rekli »ne«?

O uvodoma omenjeni romunski pošiljki orožja v Izrael je 12. avgusta prvi poročal irski medijski portal The Ditch (sodelovali so) in razkril očitno nekonsistentnost slovenskega »embarga«. V Gibanju za pravice Palestincev so posebej obsodili izgovarjanje ministrstva za obrambo na gospodarsko škodo, ki bi jo z naknadno ustavitvijo že najavljene pošiljke povzročili romunskemu podjetju. »Opozarjamo: preprečevanje gospodarske škode ne more in ne sme imeti prednosti pred preprečevanjem genocida,« so zapisali v Gibanju in opozorili, da Slovenija z dopuščanjem tranzita orožja za Izrael neposredno veča svojo soodgovornost za izraelske vojne zločine.

Priglašeni »električni stroji« iz romunskega podjetja A-E Electronics, ki je v (so)lasti izraelskega orožarja Elbit, so z ladjo Zim New Zealand v izraelsko pristanišče Haifa po napovedi portala The Ditch iz Kopra prispeli 15. avgusta in od takrat so na voljo Izraelu, katerega vojska zdaj izvaja ofenzivo za zavzetje mesta Gaza.

»S strani Finančne uprave smo v prejšnjem tednu prejeli informacijo o najavi še ene podobne pošiljke iz Romunije za Izrael,« so nam v sredo potrdili na ministrstvu za obrambo in zagotovili, da tranzita tokrat ne bodo dovolili.

Ob tej razkriti romunski pošiljki je postalo jasno tudi, da pristojni organi pri nas vendar (z)vedo, kaj želijo države - tudi članice EU - prepeljati čez Slovenijo. Minister za obrambno Borut Sajovic je namreč javno razlagal, da se tranzit blaga iz držav članic EU v tretjo državo, kot je Izrael, lahko opravi »brez predhodnega dovoljenja slovenskega ministrstva«; dovoljenje bi za tak tranzit čez Slovenijo potrebovale le tretje države, torej države izven EU. A čeprav torej članice EU dovoljenj ne rabijo, pa naši organi za vsebino pošiljk iz članic EU vendar lahko (z)vedo, ko opravijo carinske postopke pri Finančni upravi.

Zaradi vseh opisanih nekonsistentnosti in izjem smo ministrstvo za obrambo prejšnji teden vprašali, ali je zaznana ali najavljena še kakšna pošiljka orožarjev, ki bi šla iz držav članic EU ali iz tretjih držav prek Slovenije v Izrael.

Z ministrstva so nam v torek odgovorili, da so od Finančne uprave »v prejšnjem tednu prejeli informacijo o najavi še ene podobne pošiljke iz Romunije za Izrael«. A tokrat naj bi Slovenija vendar ravnala drugače kot v začetku avgusta: »Finančna uprava, skladno z odločitvijo vlade, glede prepovedi uvoza, izvoza in tranzita vojaškega orožja in opreme v in iz Izraela, ne bo odobrila izstopa blaga preko Luke Koper, v kolikor bo pošiljka dejansko prispela v Koper.« Dodali so še, da bo finančna uprava tudi v prihodnje »o vsaki najavljeni pošiljki obrambnih proizvodov obvestila ministrstvo za obrambo ter zaprosila za mnenje glede nadaljnjega ravnanja s pošiljko«.

Ni jasno, ali je za »podobno pošiljko« spet romunsko podjetje, povezano z izraelskim Elbit Systems, orožarskim gigantom, ki je eden največjih dobaviteljev izraelske vojske, izdeluje pa napredno vojaško tehnologijo in elektroniko, tudi drone. Posebna poročevalka za Palestino Francesca Albanese v zadnjem poročilu prepoznava podjetje Elbit kot enega največjih profiterjev z genocidom nad Palestinci. Ravno včeraj je časnik Guardian razkril podatke zaupne izraelske vojaške obveščevalne baze, ki kažejo, da je bilo do maja letos 83 odstotkov ali pet od šestih Palestincev, ki so jih izraelske sile ubile v Gazi, dejansko civilistov. »Tako razmerje med civilisti in borci med mrtvimi je izjemno visoko za sodobno vojskovanje, celo v primerjavi s konflikti, ki so znani po naključnem ubijanju, vključno s sirsko in sudansko državljansko vojno,« so zapisali pri Guardianu, kjer so zaupne podatke analizirali z analitiki neodvisnega izraelsko-palestinskega medija +972 Magazine in hebrejskega Local Call.