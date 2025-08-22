Nova faza pekla / »To se mora končati«

Zunanja ministrica Tanja Fajon je poudarila, da je lakoto v Gazi povzročil človek

Lakota je nova faza pekla, s katerim se sooča Gaza, je sporočila zunanja ministrica Tanja Fajon, potem ko je pobuda Združenih narodov za celovito klasifikacijo faz prehranske varnosti (IPC) danes na območju mesta Gaza in v njegovi okolici uradno razglasila lakoto.

"Umiranje zaradi lakote je kruta realnost za ljudi v Gazi," je na družbenem omrežju X objavila Fajon in izpostavila, da je lakoto v enklavi povzročil človek.

"To se mora končati," je poudarila in vnovič pozvala k takojšnji prekinitvi ognja, izpustitvi talcev ter popolnemu in neoviranemu dostopu humanitarnih organizacij do območja.

Izrael, ki je v četrtek kljub kritikam in pozivom mednarodne skupnosti začel ofenzivo v mestu Gaza, je poročilo IPC zavrnil kot lažno, češ da temelji na lažeh oz. pristranskih in površinskih informacijah, ki izvirajo iz palestinskega islamističnega gibanja Hamas.