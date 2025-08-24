»Mislil sem, da bo po padcu komunizma hudič vzel vse ideologije, a sem se zmotil«

IZJAVA DNEVA

"Mislil sem, da bo po padcu komunizma hudič vzel vse ideologije, a sem se zmotil. Ideologije se vračajo. So izredno žilave, trpežne, obstojne. Prilagodijo se novim časom in spet udarijo. Nas zapeljujejo, prepričujejo, silijo, da se opredeljujemo. Da navijamo za te ali one. Za koga naj navijam? Če že, potem navijam za luzerje, manjšino, marginalce, šibkejše, za žrtve. Pa naj so na pravi ali napačni strani zgodovine."

(Zoran Smiljanić, stripar, ilustrator, karikaturist, oblikovalec, o tem, da se ideologije vračajo; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)