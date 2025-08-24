»Janša je že zdavnaj ukradel slovensko desnico«

IZJAVA DNEVA

"Janša je že zdavnaj ukradel slovensko desnico in iz možne ideološko in etično profilirane skupine naredil ohlokratsko politično telo, zasnovano na odsotnosti ideologije, kolektivni laži in različnih oblikah kolektivnih psihoz, podrejanja vodji in neskritega sadomazohizma. Vse – od intelektualne bede programa SDS pa do nekontroliranih reakcij vodje je zasnovano na hinavščini, pri čemer izpostavljeni vojščaki lastnim besedam ne verjamejo, vendar jih izgovarjajo po partijski dolžnosti, medtem ko tisti najbolj neumni ne vidijo razlike in kar tekmujejo v pikrih domislicah. Vsi pa so porinjeni v neko vrsto kolektivne shizofrenije, saj v stranki ni nobene odprte debate in nobenega boja stališč, razen boja za naklonjenost vodje. "

(Antropologinja in kolumnistka Svetlana Slapšak o tem, kdo je ukradel slovensko desnico; v kolumni za Večer)