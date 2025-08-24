Palestinska zunanja ministrica / »Slovenija lahko vpliva na druge države«

KOMENTAR DNEVA

"Slovenija lahko vpliva na druge tako v Evropski uniji kot drugje. Upamo, da ji bo uspelo zbrati toliko podpore, kolikor je je potrebno."

"Evropska unija nas je zelo razočarala, saj je poročilo Evropske unije ugotovilo, da je Izrael izvedel 38 kršitev. To je poročilo Evropske unije, ni poročilo Palestine ali kogar koli drugega. Če se ob tem ne morejo dogovoriti za sankcije ali ukrepe, je to frustrirajoče. A obstajajo vzvodi, ki jih imajo posamezne države, ki lahko sprejmejo, kar je potrebno. Slovenija je to storila."

(Palestinska zunanja ministrica Varsen Agabekjan Šahino o tem, kaj še lahko glede Izraela in Palestine Slovenija stori v prihodnje; v intervjuju za TV Slovenija)