Veleposlanika ZDA pozvali na pogovor zaradi obtožb o antisemitizmu

Francija je ameriškega veleposlanika Charlesa Kushnerja pozvala na pogovor, potem ko je ta poslal pismo predsedniku Emmanuelu Macronu, v katerem je trdil, da francoska vlada ni storila dovolj za boj proti antisemitizmu

Francija je ameriškega veleposlanika Charlesa Kushnerja pozvala na pogovor, potem ko je ta poslal pismo predsedniku Emmanuelu Macronu, v katerem je trdil, da francoska vlada ni storila dovolj za boj proti antisemitizmu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ameriški veleposlanik je v pismu izrazil "zaskrbljenost zaradi porasta antisemitskih dejanj v Franciji" in namignil, da francoske oblasti niso ustrezno ukrepale proti njim, je v nedeljo zvečer v izjavi navedlo francosko zunanje ministrstvo. Dodali so, da so tovrstne obtožbe nesprejemljive.

Francosko ministrstvo je sporočilo še, da je porast antisemitskih incidentov od napada palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra 2023 obžalovanja vreden in realen, ter poudarilo, da francoske oblasti delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi se borile proti takim dejanjem.

Ob tem so opozorili, da so izjave veleposlanika ZDA v nasprotju z mednarodnim pravom, ki prepoveduje vmešavanje v notranje zadeve druge države.

Do novega diplomatskega zapleta prihaja po tem, ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu prejšnji teden prav tako uperil prst v Macrona in ga obtožil antisemitizma, ki naj bi ga francoski predsednik spodbujal z napovedmi o priznanju palestinske države.

Macron je konec julija napovedal, da bo Francija septembra na Generalni skupščini Združenih narodov priznala Palestino, kar je utemeljil z zavezanostjo pravičnemu in trajnemu miru na Bližnjem vzhodu.

7ZymPuAmobY

RZgs1mRp2vQ